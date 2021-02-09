سياسة
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وزير الخارجية الإسرائيلي مرحّباً بدبلوماسي مغربي في تل أبيب: يوم تاريخي
رحّب وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي برئيس مكتب الاتصال المغربي عبد الرحيم بيوض لدى وصوله إلى تل أبيب، قائلاً له: "أهلاً بكم في إسرائيل"، واصفاً وصول الدبلوماسي المغربي إلى تل أبيب بـ"اليوم التاريخي".
وزير الخارجية الإسرائيلي مرحّباً بدبلوماسي مغربي في تل أبيب: يوم تاريخي
في 10 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين / AP
9 فبراير 2021

رحّب وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، برئيس مكتب الاتصال المغربي عبد الرحيم بيوض، لدى وصوله إلى تل أبيب الثلاثاء.

وقال أشكنازي لبيوض في اتصال هاتفي، حسب بيان للخارجية الإسرائيلية: "أهلاً بكم في إسرائيل"، واصفاً وصول الدبلوماسي المغربي إلى تل أبيب بـ"اليوم التاريخي".

وحسب المصدر ذاته "أعرب أشكنازي عن أمنياته لبيوض بالنجاح في مهمته الهامة لتطوير التعاون وعلاقات الصداقة بين المغرب وإسرائيل".

من جانبه قال الدبلومسي المغربي إنه "شعر بالسعادة عندما أبلغه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بأنه سيسافر إلى إسرائيل وسيعمل على دفع العلاقات بين الدولتين".

وحسب تقارير إعلامية في إسرائيل، سيعمل بيوض في مكتب الاتصال المغربي الذي أعيد تجهيزه مؤخراً في تل أبيب، ويتوقع افتتاحه خلال أيام.

وفي سياق متصل، التقى وزير الخارجية المغربي بوريطة، رئيس البعثة الإسرائيلية في الرباط دافيد غوفرين، وفق ما أورده الأخير في تغريدة على حسابه بتويتر.

وأبدى الدبلوماسي الإسرائيلي الذي وصل المغرب أواخر الشهر الماضي "سعادته" بلقاء بوريطة، وقال إنهما ناقشا خلال الاجتماع "المهم" سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، دون مزيد من التفاصيل.

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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