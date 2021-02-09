قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا في ليبيا بناء على الاتفاقية الأمنية والعسكرية المشتركة مع حكومة الوفاق الليبية، وذلك ردّاً على دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا إلى سحب قواتها مع ليبيا.

وأضاف أردوغان: "ماكرون يرسل خبراً يقول (فلتنسحب قوات تركيا من ليبيا). النصيحة التي تعطيها لنا احتفظ بها لنفسك، فنحن أدّينا ما علينا بناءً على الاتفاقية الأمنية والعسكرية مع الليبيين، فنحن نقدّم هناك التدريب فقط".

وانتقد الرئيس التركي التاريخ الدموي لفرنسا وتَهرُّب الحكومة الفرنسية الحالية من دفع التعويضات وتقديم الحساب على الجرائم التي اقترفتها القوات الفرنسية في الدول التي استعمرتها. وقال مخاطباً ماكرون: "لقد قتل أجدادكم مليون جزائري، قدِّم الحساب على ذلك، أما الأتراك وتركيا فليس في سجلها ولن يكون مثل هذا، فأيدينا ليس عليها دماء، لكن يديك ملطختان بالدماء".

جاءت تصريحات أردوغان في كلمة له حول البرنامج الفضائي لتركي، تحدث فيها عن خطط بلاده في السنوات المقبلة لتطوير الصناعات والأنشطة الفضائية التركية، وربط القوة في الفضاء بالقوة على الأرض بالنسبة إلى الدول، قائلاً: "الطريق نحو تأمين العدل على الأرض يمرّ من خلال الحضور القوي في الفضاء".