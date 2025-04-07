تركيا
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وزير الدفاع الإيطالي: ناقشنا مع الرئيس التركي التعاون بين جيشينا وقضايا أخرى
قال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو، إن لقاءه مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أنقرة، تناول مسألة الدفاع والردع في أوروبا ضمن حلف شمال الأطلسي (الناتو)، إضافةً إلى فرص التعاون بين القوات المسلحة للبلدين.
وزير الدفاع الإيطالي: ناقشنا مع الرئيس التركي التعاون بين جيشينا وقضايا أخرى
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يستقبل وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروسيتو في العاصمة أنقرة / AA
7 أبريل 2025

وأوضح كروسيتو، في تصريحات نشرها عبر منصة إكس، عقب زيارته الرسمية لتركيا، أنه أجرى مباحثات مع الرئيس أردوغان برفقة نظيره التركي يشار غولر.

وأضاف: "لقد كانت فرصة للاستماع إلى أفكار وتقييمات الرئيس بشأن تطورات الأمن الدولي، خصوصاً في أوكرانيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وقبل كل شيء، الشرق الأوسط".

وتابع: "ناقشنا أيضاً مع الرئيس التركي قضايا تتعلق بالدفاع والردع في القارة الأوروبية في إطار الناتو، وكذلك إمكانات التعاون بين قواتنا المسلحة".

وحول لقائه مع وزير الدفاع التركي يشار غولر، قال كروسيتو: "كان من المهم أن نتحاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الأزمات المستمرة في الشرق الأوسط. كما ركزنا على الوضع في سوريا وإفريقيا. هناك إرادة مشتركة لتعزيز الحوار والاستقرار من البلقان إلى الشرق الأوسط".

كان الوزير الإيطالي قد وصل اليوم إلى العاصمة أنقرة بدعوة من نظيره التركي، حيث استهل زيارته بلقاء ثنائي مع الوزير غولر، أعقبه استقبال من الرئيس رجب طيب أردوغان.

مصدر:TRT Arabi
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