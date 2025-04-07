وأوضح كروسيتو، في تصريحات نشرها عبر منصة إكس، عقب زيارته الرسمية لتركيا، أنه أجرى مباحثات مع الرئيس أردوغان برفقة نظيره التركي يشار غولر.

وأضاف: "لقد كانت فرصة للاستماع إلى أفكار وتقييمات الرئيس بشأن تطورات الأمن الدولي، خصوصاً في أوكرانيا ومنطقة المحيطين الهندي والهادئ، وقبل كل شيء، الشرق الأوسط".

وتابع: "ناقشنا أيضاً مع الرئيس التركي قضايا تتعلق بالدفاع والردع في القارة الأوروبية في إطار الناتو، وكذلك إمكانات التعاون بين قواتنا المسلحة".

وحول لقائه مع وزير الدفاع التركي يشار غولر، قال كروسيتو: "كان من المهم أن نتحاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما الأزمات المستمرة في الشرق الأوسط. كما ركزنا على الوضع في سوريا وإفريقيا. هناك إرادة مشتركة لتعزيز الحوار والاستقرار من البلقان إلى الشرق الأوسط".

كان الوزير الإيطالي قد وصل اليوم إلى العاصمة أنقرة بدعوة من نظيره التركي، حيث استهل زيارته بلقاء ثنائي مع الوزير غولر، أعقبه استقبال من الرئيس رجب طيب أردوغان.