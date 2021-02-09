قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده تنتقل بقوة إلى أعلى المستويات في السباق العالمي في الفضاء، وسترسل مركبة إلى القمر في 2023.

جاء ذلك في كلمة الثلاثاء، خلال ال اجتماع التعريفي بـ"برنامج الفضاء الوطني" في العاصمة أنقرة.

وأعرب أردوغان عن تمنياته بنجاح خارطة طريق برنامج الفضاء الوطني التي ستنقل تركيا إلى مستويات أعلى في السباق العالمي.

وأردف: "نمهد الطريق أمام انطلاق رحلة حضارتنا إلى السماء بعدما كانت رائدة لقرون طويلة في إرساء العدل والأخلاق والسلام على الأرض".

ومضى قائلاً: "علينا تكثيف جهودنا لإعادة إحياء شموخ حضاراتنا من أجل إحلال السلام والأمن للإنسانية جمعاء".

وتابع أردوغان: "سنحافظ على مكانة تركيا القوية والمستقلة، ليس على الأرض فحسب بل في الفضاء أيضاً".

وأضاف أن تركيا تواصل أعمال التخطيط بشأن "قمر غوكتورك-3" الذي سيوفر مشاهد عالية الدقة في مختلف ظروف الطقس ليلاً ونهاراً.

وأكد أن بلاده ستعمل خلال المرحلة المقبلة على ضمان أمن المعلومات التي تحصل عليها من الأقمار الصناعية بواسطة برمجيات محلية يطورها مهندسون أتراك.

واستعرض الرئيس أردوغان 10 أهداف ضمن البرنامج الوطني للفضاء، أولها الوصول إلى القمر.

وأوضح قائلاً: "هدفنا الأول والأهمّ في برنامج الفضاء الوطني تحقيق أول تماسّ مع القمر في مئوية جمهوريتنا (2023)".

ولفت إلى أن الهدف الثاني لبرنامج الفضاء الوطني يتمثل في إنشاء ماركة تجارية محلية تنافس الشركات العالمية في مجال تطوير الأقمار من الجيل الحديث.

وأردف: "هدفنا في المرحلة الثالثة من برنامج الفضاء الوطني، تطوير نظام تحديد الموقع والتوقيت الإقليمي الخاص بتركيا".

وأفاد بأن الهدف الرابع هو ضمان الوصول إلى الفضاء وتأسيس ميناء فضائي (موقع لإطلاق واستقبال المركبات الفضائية).

وتابع: "هدفنا الخامس من البرنامج هو زيادة كفاءتنا من خلال الاستثمار في المجال المعروف باسم (طقس الفضاء) أو الأرصاد الجوية للفضاء".

ولفت إلى أن الهدف السادس يتمثل في الارتقاء بتركيا إلى مستوى متقدم في الرصد الفلكي ومراقبة الأجرام السماوية من الأرض.

وأردف: "هدفنا السابع زيادة تطوير النظام الاقتصادي للصناعات الفضائية في تركيا".

وأضاف أن "الهدف الثامن هو تأسيس منطقة لتطوير تقنيات الفضاء".

وتابع: "هدفنا التاسع تطوير مواردنا البشرية الفعالة وذات الكفاءة في مجال الفضاء".

وختم: "هدفنا العاشر والأخير إرسال مواطن تركي إلى الفضاء".