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أردوغان لماكرون: أجدادكم قتلوا مليون جزائري ونحن في ليبيا حسب اتفاقية، والفصائل الفلسطينية تتوافق على تشكيل محكمة مختصة تمهيداً للانتخابات.

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أردوغان لماكرون: أجدادكم قتلوا مليون جزائري ونحن في ليبيا حسب اتفاقية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا في ليبيا بناء على الاتفاقية الأمنية والعسكرية المشتركة مع حكومة الوفاق الليبية، وذلك ردّاً على دعوة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تركيا إلى سحب قواتها من ليبيا. [TRT عربي]

وأضاف أردوغان: "ماكرون يرسل خبراً يقول (فلتنسحب قوات تركيا من ليبيا). النصيحة التي تعطيها لنا احتفظ بها لنفسك، فنحن أدّينا ما علينا بناءً على الاتفاقية الأمنية والعسكرية مع الليبيين، فنحن نقدّم هناك التدريب فقط". [TRT عربي]

وانتقد الرئيس التركي التاريخ الدموي لفرنسا وتَهرُّب الحكومة الفرنسية الحالية من دفع التعويضات وتقديم الحساب عن الجرائم التي اقترفتها القوات الفرنسية في الدول التي استعمرتها. وقال مخاطباً ماكرون: "لقد قتل أجدادكم مليون جزائري، قدِّم الحساب عن ذلك، أما الأتراك وتركيا فليس في سجلها ولن يكون مثل هذا، فأيدينا ليس عليها دماء، لكن يديك ملطختان بالدماء". [TRT عربي]

تمهيداً للانتخابات.. الفصائل الفلسطينية تتوافق على تشكيل محكمة مختصة

اتفقت الفصائل الفلسطينية الثلاثاء، خلال حوارات عقدتها في العاصمة المصرية القاهرة، على تشكيل "محكمة قضايا الانتخابات" بالتوافق بين قضاة القدس، والضفة الغربية، وقطاع غزة، حسب ما جاء في البيان الختامي للفصائل. [TRT عربي]

وحسب البيان "تتولّى المحكمة حصراً دون غيرها من الجهات القضائية متابعة كل ما يتعلق بالعملية الانتخابية ونتائجها، والقضايا الشائكة"، كما نصّ البيان على أن تأمين سير الانتخابات سيكون من خلال جهاز الشرطة فقط، واتفقت الفصائل على أن يصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً بتشكيل المحكمة، ونصّ البيان على "معالجة إفرازات الانقسام بعد الانتخابات من خلال لجنة تُشكَّل بالتوافق". [TRT عربي]

كما اتفقت الفصائل على رفع توصية إلى الرئيس الفلسطيني بتعديل عدة نقاط في قانون الانتخابات، منها تخفيض رسوم التسجيل، والتأمين، وعدم المحكومية، ونسبة مشاركة النساء، وسنّ الترشح. كما توافق المجتمعون، حسب البيان، على "اتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء الانتخابات في مدينة القدس بما فيها الترشح والانتخابات". [الأناضول]