سياسة
2 دقيقة قراءة
مجلس الشيوخ الأمريكي يصوّت لصالح دستورية محاكمة ترمب
أقرت غالبية أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بأن عملية محاكمة كاملة للرئيس السابق دونالد ترمب تأتي بالتوافق مع الدستور، وصوّت 56 مشرعاً في مجلس الشيوخ لصالح اعتراف محاكمة ترمب بالدستورية، مقابل رفض 44 آخرين.
مجلس الشيوخ الأمريكي يصوّت لصالح دستورية محاكمة ترمب
صوت 56 مشرعاً في مجلس الشيوخ لصالح اعتراف محاكمة ترمب بالدستورية مقابل رفض 44 آخرين / AFP
10 فبراير 2021

أيّد مجلس الشيوخ، الغرفة العليا بالكونغرس الأمريكي، الثلاثاء، إجراء محاكمة كاملة للرئيس السابق، دونالد ترمب، حيث أقر غالبية أعضائه أن العملية تأتي بالتوافق مع الدستور.

جاء ذلك خلال جلسة تصويت جرت لصالح اعتراف محاكمة ترمب بالدستورية، حيث صوت 56 مشرعاً في مجلس الشيوخ، مقابل رفض 44 آخرين.

وانضم 6 مشرعين جمهوريين إلى الديمقراطيين في تأييد الحجة بأن محاكمة ترمب إجراء مسموح به بموجب الدستور الأمريكي رغم تركه منصب الرئيس.

وفي وقت سابق الثلاثاء، بدأ المجلس نفسه، جلسات محاكمة ترمب في إطار عملية عزله التي يتهم فيها بالتحريض على التمرد وانطلقت في أعقاب حادث اقتحام الكونغرس من قبل بعض أنصاره

و يوم 13 يناير/كانون الثاني صوّت معظم أعضاء مجلس النواب الأمريكي، الغرفة السفلى بالكونغرس، من بينهم 10 مشرعين جمهوريين، لصالح إقرار التشريع الذي ينص على مساءلة ترمب.

ويواجه ترمب اتهاماً بالتحريض على العنف في أحداث اقتحام مبنى الكونغرس.

وبذلك يكون ترمب أول رئيس أمريكي يواجه العزل مرتين في تاريخ البلاد، بعد أن صوّت مجلس النواب في 13 يناير/كانون الثاني لصالح الموافقة على عزله، لدوره في التحريض على أعمال الشغب المميتة في مبنى الكونغرس.

وفي سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأمريكية، شهدت واشنطن، في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترمب اقتحموا مبنى الكونغرس، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة، واعتقال 52 آخرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us