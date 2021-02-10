سياسة
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البرلمان المغربي يصادق على تعديل اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا
يتيح التعديل للمغرب فرض رسوم جمركية لمدة 5 سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية، على أن تنعقد اللجنة المشتركة المغربية التركية قبل انتهاء فترة الخمس سنوات بثلاثة أشهر، لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى التمديد.
البرلمان المغربي يصادق على تعديل اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا
مجلس النواب صادق، أمس الاثنين على عدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها تعديل اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا / Others
10 فبراير 2021

صادق مجلس النواب المغربي على تعديل اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا، بحسب بيان صادر عن البرلمان، الثلاثاء.

وقال البيان إن "مجلس النواب صادَق، أمس الاثنين، على عدد من الاتفاقيات الدولية، من بينها تعديل اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا".

واتفق المغرب وتركيا على تعديل الاتفاقية في 24 أغسطس/آب الماضي، وصادقت الحكومة المغربية على التعديل في أكتوبر/تشرين الأول.

وبحسب البيان، يتيح التعديل للمغرب فرض رسوم جمركية لمدة 5 سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية، على أن تنعقد اللجنة المشتركة المغربية التركية قبل انتهاء فترة الخمس سنوات بثلاثة أشهر، لتقييم ما إذا كانت هناك حاجة إلى التمديد.

وستجري إحالة قانون التعديل على مجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان) للتصويت عليه، قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ‎.

وبلغت قيمة الواردات المغربية من تركيا 2.3 مليار دولار في 2019، بزيادة 16% مقارنة مع 2018.

في المقابل، بلغت قيمة صادرات المغرب إلى تركيا، خلال 2019، حوالي 700 مليون دولار.

ويملك رجال الأعمال الأتراك استثمارات في المغرب بقيمة مليار دولار، ويوفرون فرص عمل لقرابة 8 آلاف مغربي، بحسب بيانات جمعتها وكالة الأناضول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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