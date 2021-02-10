أعلنت شركة "تويتر إنك" الأمريكية، التي تدير موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الثلاثاء، ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وبلغ إجمالي أرباح الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي 12.222 مليون دولار بما يمثل 27.0 دولار للسهم، مقابل 77.118 مليون دولار، بما يمثل 15.0 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت أرباح الشركة بعد استبعاد البنود غير المتكررة ووضع المتغيرات في الحساب 03.313 مليون دولار، بما يعادل 3 8.0 دولار للسهم الواحد.

وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 7.27% سنوياً إلى 29.1 مليار دولار، مقابل 01.1 مليار دولار في العام السابق.