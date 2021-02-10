سياسة
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في 3 أشهر.. تويتر تسجل أرباحاً بـ 222 مليون دولار
سجلت شركة "تويتر إنك" الأمريكية، التي تدير موقع التواصل الاجتماعي توتير، ارتفاعاً في صافي أرباحها بقيمة 222 مليون دولار خلال ثلاثة شهور.
في 3 أشهر.. تويتر تسجل أرباحاً بـ 222 مليون دولار
222 مليون دولار أرباح تويتر في 3 أشهر / AFP
10 فبراير 2021

أعلنت شركة "تويتر إنك" الأمريكية، التي تدير موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الثلاثاء، ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الأخير من العام الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وبلغ إجمالي أرباح الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي 12.222 مليون دولار بما يمثل 27.0 دولار للسهم، مقابل 77.118 مليون دولار، بما يمثل 15.0 دولار للسهم خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وبلغت أرباح الشركة بعد استبعاد البنود غير المتكررة ووضع المتغيرات في الحساب 03.313 مليون دولار، بما يعادل 3 8.0 دولار للسهم الواحد.

وزادت إيرادات الشركة خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 7.27% سنوياً إلى 29.1 مليار دولار، مقابل 01.1 مليار دولار في العام السابق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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