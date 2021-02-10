سياسة
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جاوش أوغلو: ندعم وحدة وأمن ورخاء دول الخليج
قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، إن أنقرة تدعم وحدة ورخاء وأمن دول الخليج.
جاوش أوغلو: ندعم وحدة وأمن ورخاء دول الخليج
جاوش أوغلو يعرب عن امتنانه لتقارب وجهات النظر بين تركيا وسلطنة عمان حول فلسطين وسوريا وليبيا / AA
10 فبراير 2021

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، الأربعاء، إن أنقرة تدعم وحدة ورخاء وأمن دول الخليج.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره العماني بدر بن حمد البوسعيدي، في العاصمة مسقط التي يجري إليها زيارة رسمية في إطار جولته الخليجية.

وأوضح جاوش أوغلو أنه أجرى لقاء مثمراً مع نظيره العماني، وأنه اتفق معه على تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وأضاف أنه تناول مع البوسعيدي عدداً من المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

وصرح وزير الخارجية التركي بأنه سيبلغ دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان للسلطان العماني هيثم بن طارق، لزيارة العاصمة التركية أنقرة.

وتابع قائلاً: "نرحب بالسياسة العمانية المستقلة والحيادية، ونؤمن بأن حكومة مسقط تعكس صوت العقل في المنطقة".

كما أعرب عن امتنانه لتقارب وجهات النظر بين تركيا وسلطنة عمان حول فلسطين وسوريا وليبيا.

يذكر أن وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو بدأ أمس الثلاثاء، جولة خليجية من الكويت، وأتبعها بزيارة سلطنة عمان وسيختتمها بزيارة دولة قطر.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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