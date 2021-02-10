انكشف الستار عن لغز المجسم الغامض الذي ظهر واختفى فجأة قبل عدة أيام في ولاية "شانلي أورفة" التركية، وذلك عقب خطاب الرئيس رجب طيب أردوغان في حفل التعريف ببرنامج الفضاء التركي.

وفي 5 فبراير/شباط الجاري، ظهر بشكل مفاجئ مجسم معدني غريب في حقل زراعي بقرية قريبة من منطقة "غوبكلي تبه" الأثرية على بُعد 20 كيلومتراً عن مركز الولاية (جنوب).

وبلغ ارتفاع المجسم 3 أمتار وعرضه متراً واحداً، وكان يحمل عبارة "انظر إلى السماء وشاهد القمر" مكتوبة بالأبجدية التركية القديمة (أبجدية غوكتورك).

وأثار المجسم الغريب فضول القاطنين في تلك المنطقة لمعرفة تفاصيل ظهوره في منطقتهم.

ولم يقتصر الفضول على قاطني المنطقة، بل إن الأمر جذب اهتمام وسائل الإعلام الأمريكية والأوروبية.

وصباح أمس الثلاثاء، اختفى المجسم الغريب من المكان الذي كان موجوداً فيه.

وعقب الخطاب الذي ألقاه أردوغان مساء الثلاثاء، في حفل تعريف برنامج الفضاء التركي، اتضح أن المجسم الغريب هو جزء من حفل التعريف بالبرنامج.

وقال أردوغان في الحفل: "أعلن عن برنامج الفضاء التركي بالشعار المشهور في هذه الأيام وهو: انظر إلى السماء وشاهد القمر".

وأمس استعرض الرئيس 10 أهداف لبرنامج الفضاء الوطني التركي، من أبرزها إرسال مركبة للقمر بحلول 2023، وتأسيس ميناء فضائي (موقع لإطلاق واستقبال المركبات الفضائية)، وإنشاء منطقة لتطوير تقنيات الفضاء.