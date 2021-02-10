قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الدستور الجديد للبلاد الذي يهدف حزب "العدالة والتنمية" إلى وضعه سيكون الدستور المدني الأول في تاريخ الجمهورية.

جاء ذلك في كلمة للرئيس التركي الأربعاء، أمام كتلة حزبه النيابية في البرلمان بالعاصمة أنقرة.

وأعرب عن ثقته بأن الدستور الجديد سيساهم في تتويج أهداف الجمهورية التركية بمئوية تأسيسها عام 2023.

وأكد أنه "في حال وافق حزب الحركة القومية، شريكنا في تحا لف الشعب، على مقترح الدستور الجديد، سنحظى بفرصة إعداد أول دستور مدني بتاريخ البلاد وعرضه على أبناء الشعب وسط أجواء من الحرية والديمقراطية".

وأشار إلى أن الأوضاع في تركيا مناسبة اليوم للحديث والتناقش حول الدستور الجديد.

وأضاف: "إننا بحاجة إلى سقف أقوى لاستغلال الفرصة الماثلة بين يدينا لتتبوأ المكانة التي تستحقها تركيا في ظل تغير موازين القوى السياسية والاقتصادية حول العالم".

وأوضح أن "الدساتير تحتاج بطبيعتها إلى تأييد جميع أبناء الشعب أو الأكثرية المطلقة على أقل تقدير، وهذا الأمر لا يجري إلا من خلال تحضير نموذج يقابل تطلعات كل أطياف المجتمع".

وأردف بأن كوادر حزبه التي أنجزت طوال 18 عاماً مشاريع كثيرة هي الأولى من نوعها في تاريخ تركيا ستنال شرف إعداد أول دستور مدني في تاريخ الجمهورية.

وزاد: "خطة عمل حقوق الإنسان التي سنعلنها قريباً، ستتضمن إطاراً مختصراً حول قضية الدستور الجديد، وأريد أن أدعو جميع الأحزاب السياسية والأكاديميين والجامعيين ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام وجميع المفكرين الأتراك للمشاركة في إعداد الدستور الجديد ومناقشته خلال العام الجاري".

في سياق آخر قال أردوغان إنه ما من حل لأزمة جزيرة قبرص سوى بإقامة دولتين.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأربعاء خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية".

وقال أردوغان في هذا الخصوص: "أقول لليونان وإدارة جنوب قبرص، لا حل لأزمة الجزيرة سوى بإقامة دولتين مستقلتين شئتم أم أبيتم".

وأضاف أنه لا جدوى من الحديث مجدداً عن صيغ الحل القديمة للقضية القبرصية، وأنه من الضروري التعامل معها وفقاً لروح العصر الجديد.

وخاطب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتشوتاكيس، قائلاً: "الزم حدودك واكفف عن تحدينا، وإن لم تفعل فهذا يعني أنك تتهرب من المفاوضات".

وأردف: "على العالم أن يدرك أننا لن نسمح بعد الآن أن يظل القبارصة الأتراك ضحايا الأزمة المستمرة في الجزيرة منذ نصف قرن".