سياسة
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استهداف حوثي لمطار أبها.. والسعودية تعلن السيطرة على حريق في طائرة مدنية
أعلنت جماعة الحوثي استهدافها مطار أبها السعودي بـ4 طائرات مسيرة، فيما قال التحالف العربي بقيادة السعودية إنه سيطر على حريق في طائرة مدنية كانت رابضة في المطار.
استهداف حوثي لمطار أبها.. والسعودية تعلن السيطرة على حريق في طائرة مدنية
الهجوم استهدف مطار أبها الدولي المدني الذي تدّعي جماعة الحوثي أنه "يُستخدم لأغراض عسكرية لاستهداف الشعب اليمني" - صورة أرشيفية / Reuters
10 فبراير 2021

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية الأربعاء، السيطرة على حريق في طائرة مدنية كانت رابضة بمطار أبها الدولي في السعودية، إثر تعرُّضها لـ"اعتداء إرهابي" من جماعة الحوثي، حسب ما جاء في بيان مقتضب نشرته قناة "الإخبارية" السعودية الرسمية.

وقال التحالف إن "مطار أبها في منطقة عسير جنوب غربي البلاد تَعرَّض لاعتداء إرهابي جبان من قبل مليشيا الحوثي"، دون تحديد طبيعة الاعتداء، وأضاف أن الاعتداء نجم عنه تعرض طائرة مدنية على أرض المطار لحريق سُيطر عليه، فيما لم يتطرق إلى وقوع خسائر بشرية من عدمه جراء الحادثة.

وشدد التحالف على أنه "يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية"، وتابع: "سيتم محاسبة الإرهابيين من المليشيا (في إشارة إلى الحوثيين) بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".

بدوره أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي يحيى سريع في بيان، أن سلاح الجو المُسيَّر التابع لهم "استهدف بـ4 طائرات مسيرة، ظهر اليوم، مرابض الطائرات الحربية في مطار أبها الدولي، وكانت الإصابة دقيقة".

وقال سريع إن "المطار يُستخدم لأغراض عسكرية لاستهداف الشعب اليمني"، وهو ما سبق أن نفته السعودية مراراً، وتابع: "يأتي هذا الاستهداف رداً على استمرار القصف الجوي واستمرار الحصار الغاشم على بلدنا".

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن التحالف العربي في بيان، اعتراض وتدمير طائرتين مسيرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه السعودية.

‎وبشكل متكرر يطلق الحوثيون صواريخ باليستية ومقذوفات وطائرات مسيرة على مناطق سعودية، خلّف بعضها خسائر بشرية ومادية، وتقول الجماعة إن هذه الهجمات تأتي رداً على غارات التحالف المستمرة ضدها في مناطق متفرقة من اليمن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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