سياسة
2 دقيقة قراءة
الإمارات تعفي قرقاش من منصبه بالخارجية بعد 13 عاماً
أعفت الإمارات وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش من منصبه، وعيّنت الشيخ شخبوط بن نهيان بدلاً منه. وشغل قرقاش منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية لمدة 13 عاماً، منذ فبراير/شباط 2008.
الإمارات تعفي قرقاش من منصبه بالخارجية بعد 13 عاماً
الإمارات تعلن إعفاء وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش من منصبه وتعيّن شخبوط بن نهيان خلفاً له
10 فبراير 2021

أعلنت الإمارات الأربعاء، إعفاء وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش من منصبه، وتعيين الشيخ شخبوط بن نهيان خلفاً له.

وأعلن محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، في تغريدة، تعيين قرقاش مستشاراً دبلوماسياً لرئيس الإمارات، عبر تعديل وزاري مصغَّر في وزارة الخارجية.

وحول التغيير الوزاري قال بن راشد: "أجرينا تعديلاً وزارياً مصغراً في الخارجية الإماراتية بحضور أخي الشيخ محمد بن زايد".

وأضاف: "حيث ينضم إلى الوزارة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وخليفة شاهين المرر، وزيرَي دولة، ويغادرها الدكتور أنور قرقاش، للعمل كمستشار دبلوماسي لرئيس الدولة".

وشغل قرقاش منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية منذ فبراير/شباط 2008.

وكان شخبوط بن نهيان يشغل منصب سفير أبو ظبي لدى السعودية منذ يوليو/تموز 2017، وهو نجل وزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us