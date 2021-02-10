أعلنت الإمارات الأربعاء، إعفاء وزير الدولة للشؤون الخارجية أنور قرقاش من منصبه، وتعيين الشيخ شخبوط بن نهيان خلفاً له.

وأعلن محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء، في تغريدة، تعيين قرقاش مستشاراً دبلوماسياً لرئيس الإمارات، عبر تعديل وزاري مصغَّر في وزارة الخارجية.

وحول التغيير الوزاري قال بن راشد: "أجرينا تعديلاً وزارياً مصغراً في الخارجية الإماراتية بحضور أخي الشيخ محمد بن زايد".

وأضاف: "حيث ينضم إلى الوزارة الشيخ شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وخليفة شاهين المرر، وزيرَي دولة، ويغادرها الدكتور أنور قرقاش، للعمل كمستشار دبلوماسي لرئيس الدولة".

وشغل قرقاش منصب وزير الدولة للشؤون الخارجية منذ فبراير/شباط 2008.

وكان شخبوط بن نهيان يشغل منصب سفير أبو ظبي لدى السعودية منذ يوليو/تموز 2017، وهو نجل وزير التسامح الإماراتي نهيان بن مبارك آل نهيان.