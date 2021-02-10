قال فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي، إن حل الدولتين هو المخرج الوحيد للقضية القبرصية، وينبغي التفاوض بشأن ذلك، حسب ما جاء في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع رئيس جمهورية شمال قبرص التركية أرسين تتار، عقب لقائهما في لفكوشا الأربعاء.

وأكد أقطاي أن تركيا تؤيد وتدعم حلاً عادلاً ودائماً للقضية القبرصية، وتقف ضد كل أشكال الظلم، وأشار إلى أن الوقت قد حان لمواجهة الحقائق، مضيفاً: "لا ينبغي لأحد أن ينتظر منا أن نترك جمهورية شمال قبرص وحدها، في الجزيرة شعبان مختلفان أثبتا نضجهما، كما أن الديمقراطية والدولة حاضرتان".

وتابع: "حل الدولتين هو المخرج الوحيد للقضية القبرصية، وينبغي التفاوض بشأن حل الدولتين على أساس المساواة في السيادة".

وأكّد أقطاي أن تركيا بصفتها من الدول الضامنة ستواصل دعم كفاح القبارصة الأتراك من أجل نيل حقوقها، وستقوم بما يقع على عاتقها كما فعلت حتى اليوم.

وبخصوص منطقة "مرعش" المغلقة قال أقطاي: "قدمنا الدعم الكامل لحكومة قبرص التركية في مسألة مرعش، وسنواصل دعمنا تحت كل الظروف، ونرحب بقرار رئاسة الجمهورية والحكومة العمل معاً بخصوص هذا الموضوع".

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال إنه ما من حل لأزمة جزيرة قبرص سوى إقامة دولتين، حسب ما جاء في كلمة ألقاها الأربعاء خلال مشاركته في اجتماع الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية".

وقال أردوغان بهذا الخصوص: "أقول لليونان وإدارة جنوب قبرص، لا حل لأزمة الجزيرة سوى إقامة دولتين مستقلتين شئتم أم أبيتم".

وأضاف أنه لا جدوى من الحديث مجدداً عن صيغ الحل القديمة للقضية القبرصية، وأنه من الضروري التعامل معها وفقاً لروح العصر الجديد.

وخاطب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتشوتاكيس قائلاً: "الزم حدودك وكُفّ عن تحدّينا، وإن لم تفعل فهذا يعني أنك تتهرب من المفاوضات".

وأردف: "على العالم أن يدرك أننا لن نسمح بعد الآن أن يظلّ القبارصة الأتراك ضحايا الأزمة المستمرة في الجزيرة منذ نصف قرن".