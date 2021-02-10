سياسة
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الأمم المتحدة قلقة من تعرض 3 معتقلين للتعذيب في سجون الإمارات
قالت خبيرة في الأمم المتحدة إن 3 من المدافعين عن حقوق الإنسان مسجونين في الإمارات، يتعرضون لسوء المعاملة في ظروف قد تصل إلى حد التعذيب، ودعت إلى إطلاق سراحهم.
الأمم المتحدة قلقة من تعرض 3 معتقلين للتعذيب في سجون الإمارات
تُدين المنظمات الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الإمارات بشكل متكرر، بسبب مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد والتعذيب في السجون / AFP
10 فبراير 2021

عبّرت ماري لاولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان، عن قلقها من تعرُّض 3 ناشطين حقوقيين للتعذيب وسوء المعاملة في سجون إماراتية.

وقالت لاولور في بيان الأربعاء، إن "عقوبة السجن الطويلة والتعسفية بحق المدافعين عن حقوق الإنسان، هي ممارسة غير مقبولة ولا يمكن السكوت عنها نهائياً".

وأضافت: "حماية حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان، هي قضية سأجعل لها الأولوية خلال فترة عملي مقررةً للأمم المتحدة".

وذكرت أن 3 معتقلين (لم تسمِّهم) تعرضوا لسوء المعاملة وربما للتعذيب، في سجون أبو ظبي، بسبب "مناشداتهم المشروعة وغير العنيفة" للإدارة الإماراتية باحترام حقوق الإنسان.

وأوضحت أنها تلقت تقارير تبيّن خوض المعتقلين إضراباً عن الطعام، احتجاجاً على تعرضهما لسوء المعاملة والحبس الانفرادي لفترات طويلة.

وطالبت لاولور السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن النشطاء الذين حُكم عليهم بالسجن لمدة 10 سنوات.

وتدين المنظمات الدولية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، الإمارات بشكل متكرر، بسبب مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان في البلاد والتعذيب في السجون.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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