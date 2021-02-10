بعد نحو أقلّ من شهر من وصول جو بايدن للبيت الأبيض وتعهدات أمريكية بمتابعة الملف الحقوقي السعودي، اتخذت الرياض هذا الشهر إجراءات غير معهودة تضمنت إعداد تشريعات جديدة وإطلاق سراح موقوفين طالبت منظمات حقوقية بإطلاق سراحهم الآونة الأخيرة.

فقبل إطلاق سراح لجين الهذلول، أطلقت الرياض الخميس "مؤقتاً" سراح الإعلاميَّين بدر الإبراهيم، وصلاح الحيدر، اللذين يحملان الجنسية الأمريكية، وكانا موقوفين منذ عامين، حسب منصة معتقلي الرأي. فمَن أبرز معتقلي الرأي الذين لا يزالون في السجون؟ وهل ينجح الضغط الأمريكي في إطلاق سراح معتقلي الرأي السعوديين وإغلاق ملفاتهم؟

سلمان العودة وعوض القرني.. وضع صحي متدهور

سلمان العودة داعية إسلامي سعودي معروف اعتقلته السلطات السعودية في سبتمبر/أيلول 2017، ويعاني وضعاً صحياً خطيراً في محبسه، إذ صرّح نجله عبد الله قائلاً إن والده يتعرض لعملية "قتل بطيء" بعد أن "فقد تقريباً نصف بصره ونصف سمعه في السجن".

وتأجلت محاكمة العودة عدداً من المرات، في مماطلة من السلطات السعودية، فيما مُنع لفترات طويلة من التواصل مع عائلته، قبل أن تعلن أسرته مؤخراً قدرتها على التواصل معه.

وقبل أيام غرد نجله عبد الله قائلاً: "لا جديد في شأن الوالد سلمان العودة، ووضعه الصحي لا يزال غير جيد حسب آخر زيارة له في سجن الحائر وتعاملهم معه رديء جداً، ولا يزال في العزل الانفرادي. لديه جلسة سرّية لا يُسمح فيها بحضور أي أطراف مستقلة في يوم 14 مارس/آذار، في وضع قضائي مهزوز وغير مستقل أبداً".

وعوض القرني أيضاً يُعدّ واحداً من أبرز الدعاة السعوديين في العقدين الأخيرين، وُقف في سبتمبر/أيلول 2017، ووُجهت إليه اتهامات مع آخرين بـ"الخروج على وليّ الأمر"، و"التعدي على دول صديقة" (إشارة إلى انتقاد بعض المعتقلين للإمارات) و"التخابر مع جهات خارجية" و"السعي لإثارة الفتن وزعزعة أمن الدولة"، و"تمويل جهات إرهابية خارج المملكة"، و"الانتماء إلى الإخوان المسلمين".

وتأجلت محاكمة القرني عدة مرات وحضر بعض جلسات محاكمته "على كرسي متحرك لتدهوُر حالته الصحية" حسب منصة "معتقلي الرأي"، ومُنع من التواصل مع أقاربه مرات عديدة كان آخرها في شهر رمضان الماضي.

وفي سبتمبر/أيلول 2017، وقفت السلطات السعودية دعاة بارزين وناشطين في البلاد، أبرزهم العودة والقرني وعلي العمري، بتهم "الإرهاب والتآمر على الدولة"، وسط مطالب من شخصيات ومنظمات دولية وإسلامية بإطلاق سراحهم.

تسريع المحاكمات مع وصول إدارة بايدن

من جهة أخرى، سرعت السعودية محاكمات من تصفهم بالمنشقين، خشية أن يتحول هؤلاء إلى أدوات مساومة في مواجهة مبكرة محتملة مع إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن القادمة.

ويواجه الطبيب السعودي وليد فتيحي، خريج جامعة هارفارد، احتمال إعادة سجنه بعد فترة طويلة من التوقيف قبل المحاكمة، إذ صدر الشهر الماضي حكم بحق فتيحي، وهو مؤسّس مستشفى بارز في مدينة جدة، بالسجن لمدة ستة أعوام.

ولا يزال فتيحي طليقاً في انتظار نتيجة استئناف تقدم به للمحكمة هذا الأسبوع، بعد أن أُطلق سراحه عام 2019 بعد ما يقارب عامين من الاحتجاز، أولاً في فندق ريتز كارلتون بالرياض في إطار ما عُرف بحملة مكافحة الفساد، ولاحقاً في سجن الحائر قرب الرياض.

وفي السعودية سجينان سعوديان-أمريكيان آخران قيد المحاكمة، في قضيتين منفصلتين، الأول هو صلاح الحيدر، نجل ناشطة بارزة في مجال حقوق المرأة، والثاني كاتب وطبيب يُدعى بدر الإبراهيم.