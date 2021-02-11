سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 11 فبراير/شباط 2021
نشرة يومية مقدمة من TRT عربي، لأهم الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفّر لكم كل صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 11 فبراير/شباط 2021
أعرب الرئيس التركي عن ثقته بأن الدستور الجديد سيساهم في تتويج أهداف الجمهورية التركية بمئوية تأسيسها عام 2023 / AFP
11 فبراير 2021

أهم الأحداث:

أردوغان: سنعد أول دستور مدني بتاريخ الجمهورية التركية، وعائلة الناشطة لجين الهذلول تعلن إفراج السلطات السعودية عنها.

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أردوغان: سنعد أول دستور مدني بتاريخ الجمهورية التركية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الدستور الجديد للبلاد الذي يهدف حزب "العدالة والتنمية" إلى وضعه سيكون الدستور المدني الأول في تاريخ الجمهورية. [TRT عربي]

وأوضح أردوغان أن "الدساتير تحتاج بطبيعتها إلى تأييد جميع أبناء الشعب أو الأكثرية المطلقة على أقل تقدير، وهذا الأمر لا يجري إلا من خلال تحضير نموذج يقابل تطلعات كل أطياف المجتمع". [TRT عربي]

عائلة الناشطة لجين الهذلول تعلن إفراج السلطات السعودية عنها

أعلنت عائلة الناشطة السعودية لجين الهذلول مساء الأربعاء إفراج السلطات السعودية عنها، وغردت شقيقتها لينا عبر تويتر: "جرى الإفراج عن لجين"، مضيفة باللغة الإنجليزية أن لجين "في المنزل"، فيما ظهرت صورة لجين في ما يبدو أنه محادثة بالصوت والصورة مع شقيقتها، مضيفة أن لجين خرجت بعد "1001 يوم في السجن". [TRT عربي]

وكانت محكمة سعودية أصدرت في ديسمبر/كانون الأول الماضي حكماً بسجن الناشطة الحقوقية لجين الهذلول 5 سنوات و8 أشهر، مع وقف تنفيذ نصف المدة. [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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