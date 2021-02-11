سياسة
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بمساعدة الاتحاد الأوروبي.. الجزائر تطلق برنامجاً صحياً لاحتواء كورونا
أطلق كل من الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر ووزارة الصحة الجزائرية، برنامجاً صحياً بقيمة 43 مليون يورو لاحتواء تفشي فيروس كورونا في البلاد. ويمنح البرنامج الهياكل الصحيّة معدّات طبيّة وأدوات للفحص المبكر والوقاية.
بمساعدة الاتحاد الأوروبي.. الجزائر تطلق برنامجاً صحياً لاحتواء كورونا
وقّعت اتفاقية التمويل في ديسمبر/كانون الأول بين مفوضية الاتحاد الأوروبي في الجزائر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الصحة الجزائرية / Reuters
11 فبراير 2021

أعلن الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الجزائر ووزارة الصحة الجزائرية الأربعاء إطلاق برنامج بقيمة 43 مليون يورو لاحتواء تفشي فيروس كورونا في هذا البلد.

ويهدف مشروع "الاستجابة التضامنية الأوروبية لكوفيد-19 في الجزائر" إلى منح الهياكل الصحيّة العامة معدّات طبيّة وأدوات للفحص المبكر وتجهيزات وقاية للطاقم الطبي، وفق ما جاء في بيان مشترك.

ووقّعت اتفاقية التمويل في ديسمبر/كانون الأول بين مفوضية الاتحاد الأوروبي في الجزائر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة الصحة الجزائرية.

وجرى تسليم أولى شحنات من معدّات الفحص لكوفيد-19 وستوزّع على مؤسّسات صحيّة في أكبر دولة في المغرب العربي من حيث عدد السكّان (44 مليون نسمة).

وجاء في البيان أنّه "جرى إلى يومنا هذا، استلام 400 ألف من معدّات الكشف الجيني السريع، و20 ألف من معدّات فحص PCR وآلتين للكشف".

وتشمل المبادرة أيضاً تدريب ثلاثة آلاف عنصر من الطواقم الطبية وتنظيم حملة توعية حول إجراءات الوقاية والتلقيح.

وأشاد وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد بـ"المبادرة الأوروبية القيّمة والتضامنية" مع بلاده.

من جهته، أشار سفير الاتحاد الأوروبي في الجزائر جون أورورك إلى أنّ المبادرة "توفّر دعماً مادياً ملموساً للعاملين في المجال الطبي والمرضى".

وأطلقت الجزائر في 30 يناير/كانون الثاني حملة تلقيح باستعمال شحنة أولى من 50 ألف جرعة للقاح سبوتنيك-V الروسي، كما استلمت من ذلك الوقت 50 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا البريطاني.

وسجّل البلد رسمياً ما يزيد عن 100 ألف إصابة بفيروس كورونا بينها نحو ثلاثة آلاف وفاة منذ رصد أول حالة محليّة في 25 شباط/فبراير 2020، وفق معطيات وزارة الصحة الجزائرية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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