سياسة
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شاهد| تركيا تجلي أحد مواطنيها من هولندا بعد قرار وقف علاجه من كورونا
أجْلَت تركيا الأربعاء، عبر طائرة إسعاف، أحد مواطنيها المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من هولندا. وكان المريض يخضع للعلاج في وحدة العناية المركزة بمستشفى "OLVG Oost" بأمستردام، لكن الجهات المعنية قررت وقف علاجه.
شاهد| تركيا تجلي أحد مواطنيها من هولندا بعد قرار وقف علاجه من كورونا
المواطن صلاح الدين كانداز، نقل بطائرة إسعاف تابعة لوزارة الصحة إلى العاصمة أنقرة لمواصلة علاجه / AA
11 فبراير 2021

خصصت تركيا، الأربعاء، طائرة إسعاف لنقل أحد مواطنيها المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من هولندا إثر قرار بوقف علاجه بالعاصمة أمستردام.

وقال مراسل وكالة الأناضول إن المواطن صلاح الدين كانداز، نقل بطائرة إسعاف تابعة لوزارة الصحة إلى العاصمة أنقرة لمواصلة علاجه.

وكان كانداز يخضع للعلاج في وحدة العناية المركزة بمستشفى "OLVG Oost" بأمستردام، وأرادت الجهات المعنية وقف علاجه.

وأقلعت طائرة الإسعاف التركية من مطار سخيبول أمستردام، مساء الأربعاء، متجهة إلى أنقرة، وتحمل على متنها المغترب كانداز الذي من المقرر أن يواصل علاجه في مدينة أنقرة الطبية.

وقال نائب وزير الخارجية التركي ياووز سليم قيران، عبر حسابه بموقع "تويتر"، إن "تركيا تقف بجانب مواطنيها في جميع أنحاء العالم".

وكانت أسرة كانداز قد تقدمت بطلب إلى القنصلية العامة التركية في أمستردام ووزارة الصحة التركية لتخصيص طائرة إسعاف لنقله بعد قرار وقف العلاج.

وواجهت الأسرة التركية صعوبات في إعداد الوثائق اللازمة لنقل المريض من المستشفى إلى المطار.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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