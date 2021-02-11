سياسة
2 دقيقة قراءة
الإمارات تهنئ إيران بالذكرى الـ42 لـ"انتصار الثورة الإسلامية"
هنأ قادة الإمارات ببرقيات منفصلة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، الشعب والحكومة الإيرانية بذكرى انتصار الثورة الإسلامية.
الإمارات تهنئ إيران بالذكرى الـ42 لـ"انتصار الثورة الإسلامية"
قادة دولة الامارات يبعثون برقيات تهنئة منفصلة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني بذكرى انتصار الثورة الإسلامية / AA
11 فبراير 2021

بعث قادة دولة الإمارات العربية المتحدة برقيات تهنئة منفصلة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، هنّأوا فيها الشعب والحكومة الإيرانية بذكرى انتصار الثورة الإسلامية، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" إن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ "خليفة بن زايد آل نهيان" بعث برقية تهنئة إلى الرئيس روحاني بمناسبة الذكرى الـ42 لانتصار الثورة الإسلامية.

وأضافت الوكالة أن نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" وولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" بعثا برقيتين منفصلتين إلى الرئيس روحاني يهنئانه فيها بالذكرى الـ42 لانتصار الثورة الإسلامية.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، إن "العالم اليوم مدين لإيران بأمنه"، مضيفاً أن طهران ما بعد الثورة باتت "مقتدرة من النواحي العسكرية وأكبر قوة دفاعية في المنطقة".

ويحيي الإيرانيون ذكرى الإطاحة بالحكم الملكي وانتصار الثورة الإسلامية، في فبراير/شباط 1979، رغم آثار فيروس كورونا، حيث خرجت مسيرات في العاصمة طهران ومختلف محافظات إيران للتأكيد على مبادئ الثورة.

وأعلن المشاركون بالمسيرات في بيان "مواصلة المثابرة الشاملة في مجالات العمل والخدمة المخلصة من أجل حل المشاكل والصعوبات المختلفة لشعب إيران"، مؤكدين أن "الخشية من العدو خطأ جسيم لا يُغتفر".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us