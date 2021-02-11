بعث قادة دولة الإمارات العربية المتحدة برقيات تهنئة منفصلة إلى الرئيس الإيراني حسن روحاني، هنّأوا فيها الشعب والحكومة الإيرانية بذكرى انتصار الثورة الإسلامية، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وقالت وكالة أنباء الإمارات الرسمية "وام" إن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ "خليفة بن زايد آل نهيان" بعث برقية تهنئة إلى الرئيس روحاني بمناسبة الذكرى الـ42 لانتصار الثورة الإسلامية.

وأضافت الوكالة أن نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع وحاكم إمارة دبي الشيخ "محمد بن راشد آل مكتوم" وولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ورئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي الشيخ "محمد بن زايد آل نهيان" بعثا برقيتين منفصلتين إلى الرئيس روحاني يهنئانه فيها بالذكرى الـ42 لانتصار الثورة الإسلامية.

وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الأربعاء، إن "العالم اليوم مدين لإيران بأمنه"، مضيفاً أن طهران ما بعد الثورة باتت "مقتدرة من النواحي العسكرية وأكبر قوة دفاعية في المنطقة".

ويحيي الإيرانيون ذكرى الإطاحة بالحكم الملكي وانتصار الثورة الإسلامية، في فبراير/شباط 1979، رغم آثار فيروس كورونا، حيث خرجت مسيرات في العاصمة طهران ومختلف محافظات إيران للتأكيد على مبادئ الثورة.

وأعلن المشاركون بالمسيرات في بيان "مواصلة المثابرة الشاملة في مجالات العمل والخدمة المخلصة من أجل حل المشاكل والصعوبات المختلفة لشعب إيران"، مؤكدين أن "الخشية من العدو خطأ جسيم لا يُغتفر".