سياسة
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استشهاد جندي تركي ثالث في عملية "مخلب النسر 2" شمالي العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد جندي ثالث، متأثراً بجراحه بعد إصابته على يد إرهابيي تنظيم PKK في إطار عملية "مخلب النسر 2" شمالي العراق. وأعربت الوزارة عن حزنها العميق جراء الحادثة، راجية الرحمة للشهيد، والصبر والسلوان لذويه.
استشهاد جندي تركي ثالث في عملية "مخلب النسر 2" شمالي العراق
نشر وزير الدفاع التركي خلوصي أقار رسالة تعزية حول استشهاد الجندي / AA
11 فبراير 2021

أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد جندي ثالث، متأثراً بجراحه بعد إصابته على يد إرهابيي تنظيم PKK، الأربعاء، في إطار عملية "مخلب النسر 2" شمالي العراق.

وقالت الدفاع في بيان، الخميس، إن جميع محاولات الكوادر الطبية لإنقاذ الجندي المصاب باءت بالفشل، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الأتراك إلى 3.

وأعربت الوزارة عن حزنها العميق جراء الحادثة، راجية الرحمة للشهيد، والصبر والسلوان لذويه وجميع عناصر القوات المسلحة والشعب التركي.

من جانبه، نشر وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، رسالة تعزية حول استشهاد الجندي، قدم فيها تعازيه باسمه واسم عناصر الوزارة كافة لذوي الشهيد وجميع أبناء الشعب التركي.

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع استشهاد جنديين اثنين، وإصابة 4 آخرين بجروح، في منطقة عمليات "مخلب النسر 2" شمالي العراق.

وأضافت في بيان، أن استشهاد الجنديين وإصابة الآخرين، جاء نتيجة اشتباكات اندلعت مع إرهابيي تنظيم PKK في منطقة كاره.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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