قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي إنه لا يمكن لأي دولة أو شخص توجيه أوامر إلى محاكمنا.

جاء ذلك في معرض رده خطياً على سؤال بخصوص تصريحات نظيره الأمريكي نيد برايس حول ضرورة إطلاق سراح رجل الأعمال التركي عثمان كافالا المحبوس على خلفية اتهامه بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة طالبت في وقت سابق أيضاً بإطلاق سراح كافالا بالشكل ذاته، وأن تركيا ردت عليها بتاريخ 28 يوليو/تموز 2020، لافتاً إلى عدم توافق هذا الطلب مع مبادئ دولة القانون.

وشدد على استمرار محاكمة كافالا في المحاكم التركية المستقلة، مشيراً إلى وجوب احترام الجميع لسير عملية المحاكمة.

ولفت إلى أن هيئة مجلس أوروبا تواصل متابعة تنفيذ قرار المحكمة الأوروبي لحقوق الإنسان بشأن كافالا، وأن الحكومة التركية تقدم لها كل المعلومات اللازمة في هذا الإطار.

وأضاف أن الولايات المتحدة تفعل ذلك لتجد تبريراً لعدم إعادة زعيم تنظيم كولن الإرهابي، المطلوب والضالع في محاولة الانقلاب الفاشلة ليلة 15 يوليو/تموز 2016، ومن ثم محاولتها التدخل في عملية محاكمة مستمرة بتركيا، وهذا تصرف بعيد عن المبادئ وغير متزن.

وأكد أن تركيا دولة قانون، وأنه لا يمكن لأية دولة أخرى أو أي شخص، توجيه أوامر إلى محاكمها.