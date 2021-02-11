سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا ترد على واشنطن: لا يمكن لأي دولة توجيه أوامر إلى محاكمنا
رد المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي على نظيره الأمريكي نيد برايس حول ضرورة إطلاق سراح رجل الأعمال التركي عثمان كافالا المحبوس على خلفية اتهامه بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016 بأنه "لا يمكن لأي دولة أو شخص توجيه أوامر إلى محاكمنا".
تركيا ترد على واشنطن: لا يمكن لأي دولة توجيه أوامر إلى محاكمنا
أقصوي: يجب احترام الجميع لسير عملية المحاكمة / AA
11 فبراير 2021

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي إنه لا يمكن لأي دولة أو شخص توجيه أوامر إلى محاكمنا.

جاء ذلك في معرض رده خطياً على سؤال بخصوص تصريحات نظيره الأمريكي نيد برايس حول ضرورة إطلاق سراح رجل الأعمال التركي عثمان كافالا المحبوس على خلفية اتهامه بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة طالبت في وقت سابق أيضاً بإطلاق سراح كافالا بالشكل ذاته، وأن تركيا ردت عليها بتاريخ 28 يوليو/تموز 2020، لافتاً إلى عدم توافق هذا الطلب مع مبادئ دولة القانون.

وشدد على استمرار محاكمة كافالا في المحاكم التركية المستقلة، مشيراً إلى وجوب احترام الجميع لسير عملية المحاكمة.

ولفت إلى أن هيئة مجلس أوروبا تواصل متابعة تنفيذ قرار المحكمة الأوروبي لحقوق الإنسان بشأن كافالا، وأن الحكومة التركية تقدم لها كل المعلومات اللازمة في هذا الإطار.

وأضاف أن الولايات المتحدة تفعل ذلك لتجد تبريراً لعدم إعادة زعيم تنظيم كولن الإرهابي، المطلوب والضالع في محاولة الانقلاب الفاشلة ليلة 15 يوليو/تموز 2016، ومن ثم محاولتها التدخل في عملية محاكمة مستمرة بتركيا، وهذا تصرف بعيد عن المبادئ وغير متزن.

وأكد أن تركيا دولة قانون، وأنه لا يمكن لأية دولة أخرى أو أي شخص، توجيه أوامر إلى محاكمها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us