بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، مع وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، المستجدات الإقليمية والدولية.

وذكر بيان صادر عن الديوان الأميري أن الشيخ تميم استقبل جاوش أوغلو بالديوان الأميري بالدوحة.

وأضاف أنه جرى خلال اللقاء "استعراض العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية".

وتأتي الدوحة كمحطة أخيرة لجولة الوزير التركي الخليجية و التي شملت الكويت وسلطنة عمان.

من جانبه، قال وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الخميس، إن بلاده تشكر موقف تركيا من المصالحة الخليجية، وتثمن موقفها بالترحيب بنتائج قمة العلا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي مولود جاوش أوغلو عقب لقاء ثنائي بالدوحة.

وأشاد الوزير القطري بتميز العلاقات القطرية التركية وتطلع البلدين إلى تعزيزها وتطويرها.

وفي سياق آخر شدد آل ثاني علي "أهمية انخراط الولايات المتحدة وإيران مرة أخرى في حل الأزمة النووية بالطرق الدبلوماسية".

وأبدى ترحيبه بانتخاب السلطة التنفيذية المؤقتة في ليبيا، واصفاً إياها بالعلامة الفارقة في مسيرة الشعب الليبي.

وشدد في الوقت ذاته على دعم بلاده للشعب الليبي، معبراً عن أمله في تشكيل الحكومة في أقرب وقت.

وتُعد تركيا وقطر شريكين استراتيجيين يتعاونان في العديد من القضايا على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية، وشهدت العلاقات الثنائية تقدماً ملحوظاً في السنوات الأخيرة بالمجالات كافة.