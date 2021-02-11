"هذه الحرب يجب أن تنتهي"، بهذه الكلمات أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الخميس 4 فبراير/شباط في أول خطاب كبير له عن السياسات الخارجية إنهاء المساعدات العسكرية للحرب السعودية في اليمن.

خطوة اعتبرها خبراء ومراقبون متأخرة ورمزية، ومن المرجح كثيراً أن لا يكون لها التأثير السريع في تعليق العمليات العسكرية في اليمن. إلا أن تصريحات الرئيس الأمريكي لاقت ترحيباً من السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً.

الموقف الأمريكي من الحرب في اليمن، بين الأمس واليوم

كان ذلك في شهر مارس/آذار 2015، حيث أطلقت المملكة العربية السعودية بمشاركة دولة الإمارات وحلفائهم من دول أخرى عربية وخليجية حملات عسكرية على اليمن لطرد الحوثيين الذين تقدموا للسيطرة على العاصمة صنعاء وأكبر ميناء في اليمن.

طال أمد الحرب فخلفت وراءها الآلاف من الوفيات وتسببت في انتشار الجوع وتفشي الأوبئة، فكانت كارثة إنسانية كبيرة، كما وصفتها منظمة الأمم المتحدة ولا تزال مستمرة إلى اليوم.

لم تتوقف الولايات المتحدة الأمريكية طوال هذه الفترة عن تقديم الدعم للسعودية وتزويدها بالأسلحة. وكان ذلك خلال ولايتَي الرئيسين الأمريكيين السابقين باراك أوباما ودونالد ترمب.

ففي سنة 2016 أي في فترة ولاية باراك أوباما أسقطتطائرة سعودية قنابل أمريكية الصنع على جنازة في العاصمة صنعاء أسفرت عن مقتل أكثر من 140 شخصاً.

واعترف فيما بعد مسؤولون في إدارة أوباما أن قرار دعمهم الحلف السعودي في اليمن لوجستياً واستخباراتياً كان خطأ في التقدير، مبررين ذلك بأن الدافع الرئيسي في البداية كان منع الفصائل الحوثية المدعومة من إيران إسقاط الحكومة اليمنية، إضافة إلى أن الجانب السعودي أكد لهم قدرتهم على دحر الحوثيين والتغلب عليهم في بضعة أشهر، ولكنهم فشلوا في ذلك.

وبالإضافة إلى خلية التخطيط المشتركة مع السعودية التي أعلنت عنها الإدارة الأمريكية،تدخلالرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عسكرياً من دون تصريح أو موافقة من الكونغرس، منتهكاً بذلك قانون سلطات الحرب لعام 1973، الذي يخول للكونغرس لا للرئيس البدء بالحرب، فتورطت الولايات المتحدة الأمريكية بجرائم إنسانية فظيعة في اليمن.

وعلى الرغم من أن المتحدث الرسمي باسم مجلس الأمن القومي حينها وعد بمراجعة فورية لدعم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، وعلى الرغم من القيود التي وضعها الكونغرس على المعدات العسكرية لتسليح السعودية في اليمن، فإن الأمر لم يختلف كثيراً مع تولي دونالد ترمب الحكم.

ولم تكن بذلك حادثة الجنازة هي الحادثة الوحيدة بمساعدة أمريكية، ففي سنة 2018 ضربت كذلك طائرة سعودية حافلة مدرسية يمنية بقنبلة أمريكية الصنع مما أسفر عن مقتل 44 طفلاً.

ولم تقف هذه الجرائم الولايات المتحدة الأمريكية برئاسة دونالد ترمب عن مزيد توطيد العلاقات مع كل من السعودية والإمارات وبالتالي زيادة مبيعات الأسلحة التي اعتبرها هامة لنمو الاقتصاد الأمريكي وبلغت قيمتها عشرات المليارات من الدولارات. وكما هو متوقع لم يفوت الرئيس الأمريكي حينها الفرصة في الاستثمار من الحرب، فزاد من التصعيد في القصف على اليمن. إلا أن الكونغرس وبضغط احتجاجات النشطاء والسياسيين تمكن من تمرير قرار سلطات الحرب الذي يحد من قدرة الرئيس على إرسال القوات العسكرية.

وبالتالي فإن جرائم الحرب المرتكبة في اليمن تقع مسؤوليتها على عاتق الإدارتين الأمريكيتين السابقتين اللتين تغاضى كل منهما عن ذلك وصعَّدتا في وقت لاحق.

أما اليوم ورغم مضي أسبوعين فقط على تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الحكم، يجري الكشف مبدئياً عن المسارات الدبلوماسية الجديدة لواشنطن. وانسجاماً مع وعوده الانتخابية أكد بايدن من مقر وزارة الخارجية الأمريكية ضرورة إنهاء الدور الأمريكي في الحرب على اليمن ومراجعة صفقات الأسلحة في هذه الحرب، مستدركاً بأن ذلك لا يعني وقف دعم السعودية في حفظ أمنها وسيادتها، بل ستعزز دفاعاتها، وأشار إلى إعادة تقييم العلاقات مع السعودية التي تعرضت للانتقاد خلال فترة رئاسة دونالد ترمب.

وتأكيداً لالتزاماته التي جاءت في تصريحاته الأخيرة ولمزيد من الدفع في اتجاه التوصل إلى حلول قريبة، أعلن الرئيس الأمريكي عن تعيين الدبلوماسي تيموثي ليندر كينغ، مبعوثاً إلى اليمن، خطوة اعتبرها كثيرون إيجابية وتشجع جميع الأطراف على إنهاء الحرب. إذ إن ليندر كينغ يتمتع بخبرة واسعة في التعامل مع ملفات اليمن والخليج، وبالتالي فإن من المناسب توليه زمام الأمور، ليخلق حوافز للسلام ومثبطات للحرب كما أشار إلى ذلك العديد من المراقبين والمحللين.

وفي تصريحسابق له سنة 2018 قال ليندر كينغ "لدينا جدول زمني أقصر بكثير.. نحن لسنا مهتمين برؤية هذا الصراع يطول. نود أن نرى إيران تخرج من اليمن في نهاية المطاف".

هل تنتهي الحرب فعلاً؟

رحبت المملكة العربية السعودية والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً وكذلك الحوثيون بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن بوقف دعم الهجوم على اليمن.

وفي تغريدةله على حسابه على تويتر قال نائب وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان: "تؤكد المملكة استمرار دعمها للجهود الدبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن وفق المرجعيات الثلاث ودعمها للشرعية اليمنية سياسياً وعسكرياً في مواجهة المليشيات الحوثية المدعومة من ايران في كل الجبهات وبكل حزم".

وفي السياق ذاته قال الناطق باسم الحوثيين محمد عبد السلام:"ما نؤكده دوماً أن السلام الحقيقي لن يكون قبل وقف العدوان ورفع الحصار".

وبالتالي فإنه ورغم الجهود الدولية المبذولة لوضع قيود على التسلح، تبقى خلافات وانقسامات عميقة الجذور في اليمن، فتوجد اليوم أكثر من 30 جبهة قتال مسلح بين مختلف الفصائل على الأراضي اليمنية.

وفي تعليقه على ذلك يرى الباحث العسكري اليمني علي الذهب في حديثه للأناضول إنه "لن يكون لقرارات بايدن التأثير الكبير على مسار الحرب أو مدى قوتها باليمن، فأطراف النزاع ما زالت تتجاذب مسألة السلام بشيء من التعقيد".

وأضاف الذهب أن: "الحوثيين يضعون شروطاً معقدة لتحقيق السلام، مثل وقف الضربات الجوية ورفع الحصار وإعادة فتح مطار صنعاء، في حين تشترط الحكومة تطبيق المرجعيات الثلاث التي هي مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرارات مجلس الأمن الدولي والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية".

من جانبه قالمستشار الأمن القومي جيك سوليفان أن إدارة بايدن وقفت بالفعل عمليتين لبيع ذخائر دقيقة التوجيه وأبقت الحلفاء الإقليميين في المنطقة على اطلاع بالإجراءات لتجنُّب المفاجآت.

وتعمل في الوقت ذاته وزارة الخارجية الأمريكية على مراجعة تصنيف إدارة ترمب للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية.

ولكن لم تعبر الأطراف المتنازعة عن استعدادها إلى الوقت الحالي لوقف الحرب، إذ يعلن التحالف العربي الذي تقوده السعودية بعد ثلاث أيام من تصريحات بايدن تدمير طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون تجاه المملكة.

وتعليقاً على ذلك قالالمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: "بينما يتخذ الرئيس خطوات لإنهاء الحرب في اليمن وأيدت السعودية تسوية تفاوضية تشعر الولايات المتحدة بقلق عميق من استمرار هجمات الحوثيين". وأضاف: "ندعو الحوثيين للوقف الفوري للهجمات التي تستهدف المناطق المدنية داخل المملكة العربية السعودية ووقف أي هجمات عسكرية جديدة داخل اليمن، والتي لا تؤدي إلا إلى المزيد من المعاناة للشعب اليمني".

ربما تكون إدارتا أوباما وترمب قد قيمتا الحرب في اليمن من منظور تنافسي سعودي-إيراني، ومن منظور مغنم اقتصادي تورطتا فيه بارتكاب جرائم فظيعة، إلا أن إدارة جو بايدن الجديدة تسعى حسب ما صرحت به ولو بخطوة تعتبر مبدئياً رمزية لترميم ما جرى إفساده على مستوى العلاقات الخارجية أو كما عبر عنه بايدن بإعادة بناء عضلات قوات التحالف الدولية، ومحاولة وقف حروب الوكالة التي تزعزع من أمن المنطقة واستقرارها.