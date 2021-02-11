سياسة
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وزير الدفاع التركي: مستعدون لدعم الجيش العراقي في حربه ضد الإرهاب
قال وزير الدفاع التركي إن بلاده "مستعدة لدعم الجيش العراقي عبر مشاركة المعلومات والخبرات التي تمتلكها على صعيد حلف شمال الأطلسي، مشدداً على احترام تركيا للوحدة السياسية والسيادة العراقية.
وزير الدفاع التركي: مستعدون لدعم الجيش العراقي في حربه ضد الإرهاب
وزير الدفاع التركي يؤكد جاهزية بلاده لدعم الجيش العراقي  / AA
11 فبراير 2021

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، استعداد بلاده لدعم الجيش العراقي عبر مشاركة المعلومات والخبرات.

جاء ذلك في كلمة خلال "مناورات شتاء 2021" التي تجريها القوات المسلحة التركية ونظيرتها الأذربيجانية في ولاية قارص شرقي تركيا.

وقال أقار: "مستعدون لدعم الجيش العراقي عبر مشاركة المعلومات والخبرات التي نمتلكها على صعيد حلف شمال الأطلسي".

وأضاف: "يجب أن نكون مستعدين لجميع أنواع التهديدات والمخاطر".

وأشار إلى أن قوات بلاده أطلقت عملية "المخلب-النسر2" ضد تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق، بهدف تدمير ملاجئ الإرهابيين وضمان أمن المنطقة.

وتابع: "بإذن الله سنخلّص بلدنا وشعب العراق الشقيق من ويلات الإرهاب. كفاحنا مستمرّ بعزم وإصرار".

وأضاف أن تركيا تحترم الوحدة السياسية والسيادة العراقية، مشيراً إلى أنهم يواصلون العمليات العسكرية بتنسيق مع الأصدقاء والحلفاء.

وأكّد أنه ليس لتركيا أي مطامع في أراضي الدول المجاورة، وأن ما تؤديه من أعمال هو لحماية حدودها وأمن شعبها ومصالحها.

ولفت إلى أن كفاح تركيا ضد التنظيمات الإرهابية مثل كولن وداعش وPKK/YPG مستمر بعزم وإصرار.

وذكر الوزير أنه نُفّذ بعض الأنشطة مع حلف شمال الأطلسي "ناتو" في العراق، وأنه ستُوطَّد وتُعزَّز العلاقات الثنائية معه.

وتابع: "يمكن إجراء مناورات مشتركة، ونوقشت التدابير الإضافية التي يجب اتخاذها في ما يتعلق بالصناعات الدفاعية والإمداد، وسنواصل التفاوض".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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