تابع وزير الدفاع التركي خلوصي أقار ونظيره الأذربيجاني زاكر حسنوف، المناورات الشتوية المتواصلة بين جيشَي البلدين، في ولاية قارص شرقي تركيا.

وتجري "مناورات شتاء 2021"، في المنطقة العسكرية للرماية والتمارين الرياضية بولاية قارص، تحت إدارة قيادة الفيلق التاسع، التابع للقوات المسلحة التركية.

وتوجه الوزيران أقار وحسنوف، برفقة كبار قادة جيشي البلدين، إلى منطقة المناورات، واطّلعوا على سير المناورات.

كما نفّذ الوزيران والوفد المرافق لهما جولة تفقدية في ميدان المنطقة التي تستضيف المناورات.

وتهدف "مناورات شتاء 2021" بين القوات التركية والأذربيجانية، لرفع مستوى الجاهزية للتعاون والتنسيق في العمليات المشتركة، وتجري خلالها تجربة منظومات قتالية جديدة، أو ما زالت قيد التطوير، من قبل الصناعات الدفاعية التركية.

وتشارك في المناورات فرق القناصة وأفراد قيادة القوات الخاصة والمغاوير وطائرات الهليكوبتر، بالإضافة إلى الدبابات وبطاريات المدفعية وفرق الهاون.

المناورات التي تستمر لغاية 12 فبراير/شباط الجاري، انضمّ إليها ما مجموعه 1268 فرداً، إلى جانب 190 نوعاً مختلفاً من المركبات، بالإضافة إلى 218 نوعاً مختلفاً من البنادق بأحجام مختلفة.