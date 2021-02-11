سياسة
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في أول نشاط له منذ انتخابه.. رئيس المجلس الرئاسي الليبي يزور مدينة بنغازي
هبطت طائرة رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي، في مطار بنينا ببنغازي، قادمة من أثينا اليونانية، في أول زيارة له منذ انتخابه.
في أول نشاط له منذ انتخابه.. رئيس المجلس الرئاسي الليبي يزور مدينة بنغازي
رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي، يصل إلى مدينة بنغازي القابعة تحت سيطرة مليشيا الانقلابي خليفة حفتر / AP
11 فبراير 2021

وصل رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي الخميس، إلى مدينة بنغازي (شرق)، القابعة تحت سيطرة مليشيا الانقلابي خليفة حفتر.

وأفاد مصدر دبلوماسي لمراسل الأناضول، بأن طائرة المنفي هبطت في مطار بنينا ببنغازي، قادمة من أثينا اليونانية.

وهذه هي الزيارة الأولى لرئيس المجلس الرئاسي الجديد منذ انتخابه الجمعة الماضية.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي، في تغريدة له أنه سيزور مدينة بنغازي.

وقال المنفي عبر حسابه بتويتر: "باسم الله نبدأ رحلة العمل من أجل الوطن ووحدته وسلامة أراضيه ولمّ شمل أهلنا في كل ربوع ليبيا. نحلّ اليوم ضيوفاً على مدينتنا بنغازي".

وأضاف: "هدفنا وحدة البلاد والمصالحة الحقيقية والتعاون مع الجميع لرفع المعاناة عن المواطن. نطالب الجميع بتحمل مسؤولياتهم وأن نرتقي إلى مستوى التحديات والتطلعات".

والجمعة انتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، في مدينة جنيف برعاية الأمم المتحدة، رؤساء السلطة المؤقتة لإدارة شؤون البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتضمّ القائمة المنتخبة المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس، وعبد الحميد دبيبة رئيساً لمجلس الوزراء.

وأمام دبيبة 21 يوماً منذ الجمعة، لتقديم تشكيلة حكومته لمجلس النواب لمنحها الثقة، وفي حالة تعذُّر ذلك تُقدَّم لملتقى الحوار السياسي.

ومنذ سنوات يعاني البلد الغني بالنفط صراعاً مسلحاً، إذ تنازع مليشيا حفتر الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة، مما أسقط قتلى وجرحى مدنيين، بجانب دمار مادي هائل. ​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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