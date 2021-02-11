سياسة
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تركيا تحصل على 9.4 مليار متر مكعب من الغاز عبر خط أنابيب "تاناب"
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز لدى مشاركته عبر اتصال مرئي في الاجتماع السابع للمجلس الاستشاري لمشروع ممر الغاز الجنوبي، أن بلاده حصلت على 9.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب "تاناب" منذ تشغيله في يونيو/حزيران 2018.
تركيا تحصل على 9.4 مليار متر مكعب من الغاز عبر خط أنابيب "تاناب"
وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز يعلن حصول بلاده على 9.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب "تاناب" / AA
11 فبراير 2021

أعلنت تركيا الخميس، أنها حصلت على 9.4 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر خط أنابيب "تاناب" العابر للأناضول، منذ تشغيله في يونيو/حزيران 2018.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز لدى مشاركته عبر اتصال مرئي في الاجتماع السابع للمجلس الاستشاري لمشروع ممر الغاز الجنوبي: "حصلنا على 9.4 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي عبر مشروع تاناب منذ تشغيله حتى اليوم".

وأكّد دونماز اتخاذ خطوات مهمة لزيادة أمن الإمداد بالغاز الطبيعي، من خلال تطوير مشاريع البنية التحتية في السنوات القليلة الماضية.

وأضاف: "شغّلنا وحدتَي FSRU (الوحدات العائمة لتخزين الغاز الطبيعي المسال وإعادة تحويله إلى الحالة الغازية) وتقريباً ضاعفنا سعة محطات الغاز الطبيعي المسال الموجودة لدينا".

وبلغت تكلفة مشروع "تاناب" قرابة 7 مليارات دولار، ويبلغ طول أنابيبه العابرة للأراضي التركية ألفاً و850 كلم ابتداءً من ولاية أرداهان (شرق) وانتهاءً عند منطقة إبسالا بولاية أدرنة (غرب).

وينقل الخط الغاز الطبيعي الأذربيجاني إلى أوروبا عبر أراضي تركيا، بعد تخصيص جزء منه لتلبية احتياجات الأخيرة، فيما ستُضَخّ الكمية المتبقية إلى أوروبا، عبر خط الأنابيب العابر للأدرياتيكي.

ويمتدّ خط الأنابيب العابر للأدرياتيكي "تاب" على مسافة 870 كيلومتراً، فيما يُعَدّ "تاناب" من أهمّ خطوط الغاز الاستراتيجية التي تشرف عليها تركيا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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