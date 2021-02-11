دعت ولاية إسطنبول في بيان، المواطنين والمقيمين في المدينة إلى توخي الحذر خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري، في ظل توقّعات باشتداد برودة الطقس وهطول الثلوج، بسبب موجة طقس باردة يُتوقع أن تشهدها المدينة.

ويتوقّع خبراء الأرصاد انخفاض درجة الحرارة اعتباراً من السبت، بمقدار يتراوح بين 6 و15 درجة عن المعدلات الموسمية الطبيعية، بسبب موجة باردة قادمة من منطقة البلقان.

ومن المتوقع أن تشهد مدن تراقيا وإسطنبول وكوه إلي وسقاريا ويالوفا الأحد، أمطاراً غزيرة، يعقبها تساقط للثلوج، كما يرجّح خبراء الأرصاد أن تشتد برودة الطقس الاثنين، مع استمرار تساقط الثلوج بشكل متقطع، في إسطنبول ومدن مجاورة، حتى الأربعاء.

وتشير التقديرات إلى أن الطقس في إسطنبول سيبدأ في البرودة اعتباراً من الساعات الأولى ليوم الجمعة، قبل أن يصبح غائماً يوم السبت.