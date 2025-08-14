كشفت شركة الصناعات الدفاعية التركية أسيلسان (ASELSAN)، عن نظام الاتصالات العسكري المتطور T-Link، الذي يتيح ربط عناصر القوات المسلحة التركية في الجو والبر والبحر والفضاء والفضاء السيبراني عبر شبكة فورية وآمنة، وبصورة مستقلة تماماً عن حلف الناتو أو أي جهات خارجية.



ويأتي هذا التطوير، حسب TRT HABER، في ظل الحاجة المتزايدة للأنظمة العسكرية الحديثة إلى التواصل اللحظي بين مختلف المنصات، بحيث يتمكن صانع القرار من إدارة أي عنصر ميداني بغضّ النظر عن موقعه أو نوع المنصة التي يعمل عليها.



وبفضل هذه التقنية، يمكن، على سبيل المثال، لقائد على متن سفينة حربية إصدار أوامر مباشرة لمسيّرة جوية (SİHA) تحلّق في الجو، أو لطيّار في طائرة التحكّم حتى اللحظة الأخيرة بصاروخ أُطلق من مركبة بحرية غير مأهولة، مع إمكانية تغيير الهدف في أثناء التحليق.

ويعيد هذا الابتكار، وفق TRT HABER، إلى الأذهان نظام Link-16 المعتمد في دول الناتو، والذي تعد تركيا من أبرز مستخدميه، إلا أن T-Link يختلف في جوهره بكونه منظومة اتصال وطنية بالكامل، تتيح لأنقرة إنشاء شبكة خاصة بها لا يطّلع عليها الحلفاء أو أي أطراف أخرى، ما يمنحها استقلالية استراتيجية وحماية أكبر لبياناتها العسكرية.

ما هو نظام ASELSAN T-Link؟



في تصريح لقناة TRT HABER، قدّم باحث الصناعات الدفاعية أحمد علمدار شرحاً مبسطاً لمفهوم نظام T-Link، موضحاً أن تطويره جاء بهدف تمكين عناصر القوات المسلحة التركية في مجالات الجو والبر والبحر والفضاء والفضاء السيبراني من تبادل البيانات بشكل فوري وآمن ومشفّر.

وأشار علمدار، إلى أن النظام يوفّر شبكة رقمية موحّدة تمكّن جميع المنصات العسكرية من التواصل اللحظي والاطلاع على المشهد العملياتي التكتيكي بشكل مشفّر، ما يعزز التنسيق وفعالية العمليات المشتركة.

كما لفت إلى أن T-Link لا يهدف إلى استبدال نظام Link-16 المعتمد في حلف الناتو، بل يشكّل بديلاً استراتيجياً ومكمّلاً وطنياً له، موضحاً أن الفارق بين النظامين يتجاوز النواحي التقنية ليتركّز على ضمان السيطرة الاستراتيجية والعملياتية.

وأكد أن هذه المنظومة ستحافظ على القدرات الاستراتيجية لتركيا ضمن بيئة اتصال مشفّرة، مع إنشاء شبكة محصّنة في مواجهة تهديدات الحرب الإلكترونية.



ماذا يمكن أن يفعل T-Link؟

ولتبسيط فهم قدرات T-Link، يقدّم علمدار مثالاً من خلال سيناريو افتراضي لمعركة محتملة: "T-Link ليس منتجاً واحداً، بل هو عائلة من الأنظمة ذات قدرات مختلفة".