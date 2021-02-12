سياسة
3 دقيقة قراءة
متحدث الرئاسة التركية: سنبقى في ليبيا بناءً على اتفاقيات التعاون مع الحكومة
أكّد المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن في لقاء خاص مع قناة TRT Haber، أن الوجود التركي في ليبيا سيظل قائماً "بناءً على اتفاقية التعاون العسكري والأمني ما دامت الحكومة الليبية تلتزمها وتطلب وجودنا".
متحدث الرئاسة التركية: سنبقى في ليبيا بناءً على اتفاقيات التعاون مع الحكومة
قالن يؤكد أن تركيا ستظل في ليبيا بناءً على اتفاقية التعاون العسكري والأمني ما دامت الحكومة الليبية تلتزمها / AA
12 فبراير 2021

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن الوجود التركي في ليبيا سيظلّ قائماً "بناءً على اتفاقية التعاون العسكري والأمني ما دامت الحكومة الليبية تلتزمها وتطلب وجودنا".

وأكّد قالن في لقاء خاص مع قناة TRT Haber، أن أنقرة "ستستمر في دعم الحكومة الجديدة في ليبيا، ونرحّب بانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة"، مشيراً إلى أن "اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الحكومة الليبية كانت نقطة تحول تاريخية".

واعرب المسؤول التركي عن استمرار المخاوف الأمنية الناتجة عن وجود مليشيات حفتر المسلحة وغيرها من المليشيات التي كانت رأس حربة الهجوم العسكري الفاشل على العاصمة طرابلس، الذي أفشله التدخل التركي بطلب من حكومة الوفاق الشرعية.

على صعيد آخر قال قالن إنه "لو لم يكن موقف الرئيس أردوغان حازماً لكان اليوم في شمال سوريا ممر إرهابي يسيطر عليه تنظيم PKK بدعم من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية".

وأضاف أن "محاربة تنظيمَي PKK\YPG وكولن الإرهابيين مسألة أمن قومي لتركيا"، مشيراً إلى أن أنقرة تنتظر من إدارة بايدن الأمريكية "أخذ ملاحظتنا المتعلقة بقضايا أمننا القومي بعين الاعتبار".

وقال متحدث الرئاسة التركية إن "منظومة S-400 الروسية لا تشكّل تهديداً لأنظمة دفاع ناتو"، مضيفاً: "نختلف مع روسيا في عدد من الملفات، مثل دعم الأسد في سوريا وضمّ القرم ودعم حفتر في ليبيا، لكننا في نفس الوقت نتعاون في ملفات أخرى".

وأشار قالن إلى أن من المتوقع أن يُعقد لقاء بين وزيرَي خارجية تركيا والولايات الممتحدة، خلال الأيام المقبلة.

وفي ما يخص الأزمة القبرصية، أوضح قالن أن "تركيا ستجلس إلى طاولة الحوار على أساس حلّ الدولتين فقط في قبرص".

كما شدّد على أنه أصبح من الضروري تحديث اتفاقية الهجرة مع الاتحاد الأوروبي التي عُقدت قبل نحو خمس سنوات لتغيُّر الظروف والمتطلبات.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us