تَصدَّرت تركيا قائمة الدول التي تمتلك أقوى قوات جوية في منطقة الشرق الأوسط، متقدمةً على مصر والسعودية وإسرائيل.

جاء هذا التصنيف حسب موقع "غلوبال فاير باور" المختص بالشأن العسكري للدول، حول أعداد الطائرات التي يملكها أقوى الجيوش في منطقة الشرق الأوسط.

واحتلت تركيا المركز التاسع عالمياً بأسطول جوي يحتوي على 1056 طائرة حربية متنوعة، أقلّ بطائرة واحدة من فرنسا التي احتلت المركز الثامن عالمياً.

وتأتي مصر في المرتبة الثانية في الشرق الأوسط بعدد طائرات بلغ 1053 طائرة حربية وفقاً لـ"غلوبال فاير باور".

وفي المرتبة الثالثة حلت المملكة العربية السعودية بعدد طائرات وصل إلى 889 طائرة حربية متنوعة، متقدمة بذلك على إسرائيل التي جاء ترتيبها في المرتبة الرابعة بامتلاكها 595 طائرة حربية، فيما حلت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الخامسة بعدد طائرات بلغ 552 طائرة حربية متنوعة في تقدم ملحوظ هذا العام.

ووفقاً لإحصائيات 2021، يشمل الترتيب أعداد الطائرات، المقاتلات والطائرات الاعتراضية والمروحيات وطائرات النقل العسكري وطائرات التدريب المتقدمة.