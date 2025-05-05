وأفادت قناة المسيرة التابعة للحوثيين بأن القصف في صنعاء طال مديرية بني مطر بـ6 غارات، ومنطقة الملكة في مديرية بني حشيش بغارة، إضافة إلى غارتين على شارع الأربعين بمنطقة سعوان في مديرية شعوب، ما أسفر عن إصابة 14 شخصاً على الأقلّ.

وذكرت القناة أن عدداً من المحالّ التجارية تَضرَّر نتيجة القصف الأمريكي على شارع الأربعين شرقي صنعاء، فيما أكد شهود عيان أن انفجارات عنيفة هزت أرجاء العاصمة، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من على المواقع المستهدفة.

وأضافت “المسيرة” أن "3 غارات لطيران العدو الأمريكي استهدفت شرق مدينة صعدة (شمال غربيّ البلاد)"، دون ذكر وقوع خسائر.

والأحد أعلنت جماعة الحوثي اليمنية فرض حصار جوي شامل على إسرائيل، ردّاً على توسيع العمليات العدوانية على غزة، بحسب بيان للمتحدث العسكري باسم قوات الحوثيين يحيى سريع.

وقال سريع في بيان مصوّر: "ردًاً على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، نعلن أننا سنعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي، من خلال تكرار استهداف المطارات، وعلى رأسها مطار اللد المُسمَّى إسرائيلياً مطار بن غوريون".

ودعا المتحدث العسكري شركات الطيران العالمية إلى “أخذ ما ورد في هذا البيان بعين الاعتبار منذ ساعة إعلانه ونشره، وإلغاء جميع رحلاتها إلى مطارات العدوّ المجرم، حفاظاً على سلامة طائراتها وعملائها".

يأتي الإعلان بعد ساعات من توعُّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشن هجمات على اليمن، بعد قصف لجماعة الحوثي على مطار بن غوريون أوقع 8 إصابات ودفع 12 شركة طيران إلى تعليق رحلاتها حتى الثلاثاء.

ومراراً، أعلنت جماعة الحوثي إطلاق صواريخ باليستية على مطار بن غوريون، لكن للمرة الأولى أقرت إسرائيل الأحد بسقوط صاروخ يمني بمحيط المطار وتأثيره مباشرة في حركة الملاحة.

يأتي التصعيد في وقت تتعرض فيه جماعة الحوثي لعدوان أمريكي مكثف منذ منتصف مارس/آذار الماضي، استهدف عشرات المواقع وأسفر عن مقتل وإصابة مئات المدنيين، وفق الجماعة التي تقول إن واشنطن شنّت 1300 غارة وقصف بحري على اليمن منذ ذلك الحين.