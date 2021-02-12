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خلاصات من TRT عربي: 12 فبراير/شباط 2021
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خلاصات من TRT عربي: 12 فبراير/شباط 2021
قالن يؤكد أن الوجود التركي في ليبيا سيظل قائماً بناءً على اتفاقية التعاون العسكري والأمني ما دامت الحكومة الليبية تلتزمها / AA
12 فبراير 2021

أهم الأحداث:

متحدث الرئاسة التركية يؤكد أن تركيا ستظل في ليبيا بناءً على اتفاقية التعاون ما دامت الحكومة الليبية تلتزمها، ووزير الدفاع التركي يعرب عن استعداد بلاده لدعم الجيش العراقي في حربه على الإرهاب.

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متحدث الرئاسة التركية: سنبقى في ليبيا بناءً على اتفاقيات التعاون مع الحكومة

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن الوجود التركي في ليبيا سيظلّ قائماً "بناءً على اتفاقية التعاون العسكري والأمني ما دامت الحكومة الليبية تلتزمها وتطلب وجودنا". [TRT عربي]

وأكّد قالن في لقاء خاص مع قناة TRT Haber، أن أنقرة "ستستمر في دعم الحكومة الجديدة في ليبيا، ونرحّب بانتخاب السلطة التنفيذية الجديدة"، مشيراً إلى أن "اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع الحكومة الليبية كانت نقطة تحول تاريخية". [TRT عربي]

وأعرب المسؤول التركي عن استمرار المخاوف الأمنية الناتجة عن وجود مليشيات حفتر المسلحة وغيرها من المليشيات التي كانت رأس حربة الهجوم العسكري الفاشل على العاصمة طرابلس، الذي أفشله التدخل التركي بطلب من حكومة الوفاق الشرعية. [TRT عربي]

وزير الدفاع التركي: مستعدون لدعم الجيش العراقي في حربه ضد الإرهاب

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، استعداد بلاده لدعم الجيش العراقي عبر مشاركة المعلومات والخبرات. [الأناضول]

جاء ذلك في كلمة خلال "مناورات شتاء 2021" التي تجريها القوات المسلحة التركية ونظيرتها الأذربيجانية في ولاية قارص شرقي تركيا. [الأناضول]

وقال أقار: "مستعدون لدعم الجيش العراقي عبر مشاركة المعلومات والخبرات التي نمتلكها على صعيد حلف شمال الأطلسي". وأضاف: "يجب أن نكون مستعدين لجميع أنواع التهديدات والمخاطر". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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