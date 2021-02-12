سياسة
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الادعاء يختم مداخلته في محاكمة ترمب ويطالب بمنعه من العودة إلى البيت الأبيض
اختتم الادعاء العام مداخلاته في وقت متأخر الخميس في محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أمام مجلس الشيوخ، والتي استغرقت يومين. فيما يقدم جانب الدفاع إفاداته أمام المجلس ابتداء من الجمعة.
الادعاء يختم مداخلته في محاكمة ترمب ويطالب بمنعه من العودة إلى البيت الأبيض
اختتم جانب الادعاء مداخلاته أمام مجلس الشيوخ والتي استغرقت يومين / AP
12 فبراير 2021

دعا النائب الديمقراطي جيمي راسكين كبير المدعين في محاكمة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب أمام مجلس الشيوخ، إلى منعه من العودة إلى البيت الأبيض.

وقال راسكين مخاطباً أعضاء المجلس الخميس: "هل يوجد داخل هذه القاعة ولو سياسي واحد، يؤمن بأن دونالد ترمب سيكف عن التحريض على العصيان بهدف تحقيق ما يبتغيه إذا سمح مجلس الشيوخ بعودته إلى المكتب البيضاوي مرة أخرى؟".

وتساءل النائب ما إذا كان أعضاء مجلس الشيوخ سيخاطرون "بحياة أفراد الشرطة أو سلامة عائلاتهم أو مستقبل البلاد الديمقراطي"، داعياً إياهم إلى تأييد عزل ترمب بتهمة التحريض على العصيان".

واختتم جانب الادعاء مداخلاته أمام مجلس الشيوخ، والتي استغرقت يومين، على أن يبدأ جانب الدفاع بتقديم الإفادات أمام المجلس ابتداء من الجمعة.

وفي حال إدانة ترمب بالتهمة الموجهة إليه بعد اقتحام أنصاره للكابيتول يوم 6 يناير/كانون الثاني الماضي، سيكون من المستحيل بالنسبة إليه الترشح للرئاسة الأمريكية من جديد.

ويواجه الرئيس السابق اتهاماً بالتحريض على العنف في أحداث اقتحام مبنى الكابيتول.

وبذلك يكون ترمب هو أول رئيس أمريكي يواجه العزل مرتين في تاريخ البلاد، بعد أن صوت مجلس النواب في 13 يناير/كانون الثاني لصالح الموافقة على عزله، لدوره في التحريض على أعمال الشغب المميتة في الكونغرس.

وفي سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأمريكية، شهدت واشنطن، في 6 يناير/كانون الثاني، مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترمب اقتحموا مبنى الكونغرس، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم ضابط شرطة، واعتقال 52 آخرين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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