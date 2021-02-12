سياسة
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بايدن يوقف تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك ويلغي حالة الطوارئ
أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقف تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك وإلغاء حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس السابق دونالد ترمب على الحدود.  كما أكد في رسالة لرئيسة مجلس الشيوخ أن إدارته "لن تسمح بتحويل المزيد من أموال دافعي الضرائب لبناء الجدار".
بايدن يوقف تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك ويلغي حالة الطوارئ
قال بايدن في رسالة موجهة إلى رئيسة مجلس النواب، إن إدارته "لن تسمح بتحويل المزيد من أموال دافعي الضرائب لبناء الجدار" / Reuters
12 فبراير 2021

أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وقف تمويل الجدار الحدودي مع المكسيك وإلغاء حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس السابق دونالد ترمب على الحدود.

وقال بايدن في رسالة موجهة لرئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، إن إدارته "لن تسمح بتحويل المزيد من أموال دافعي الضرائب لبناء الجدار".

ووجه بايدن بمراجعة متأنية لجميع الموارد التي خصصت لأعمال البناء.

وكان ترمب قد وقع منتصف فبراير/شباط 2019 مرسوم حالة الطوارئ لتأمين 8 مليارات دولار لبناء الجدار على الحدود مع المكسيك لوقف الهجرة غير النظامية إلى بلاده، وهو ما اعتبره قادة ديمقراطيون "انقلاباً عنيفاً" على الدستور.

ويعد الجدار من أبرز وعود ترمب لقاعدته الشعبية، إذ يزعم أنه يحد من تدفق اللاجئين من المكسيك وبقية دول أمريكا اللاتينية، الذين يقول عنهم إنهم السبب الرئيسي وراء ارتفاع مستويات الجريمة في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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