يواجه وزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو الذي كان من "صقور" المسؤولين المعادين لبكين في إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، انتقادات حادة بعدما أهدى مدعويه المحافظين إلى حفلات العشاء الخاصة التي كان يقيمها، أقلام حبر دفع ثمنها من أموال مكلفي الضرائب، والأهم أنها من صنع الصين.

وكانت حفلات الاستقبال هذه التي تسمى "ماديسون دينرز" ونظمها وزير الخارجية السابق وزوجته في قاعات وزارة الخارجية الأمريكية من 2018 وحتى رحيله في يناير/كانون الثاني قد أثارت انتقادات.

وكان معظم المدعوين من المتبرعين الجمهوريين الأثرياء أو شخصيات محافظة.

وقد اتهم معارضو بومبيو وزير الخارجية السابق باستخدام الوسائل المتاحة في وزارته لمصلحة شبكة علاقاته الخاصة من أجل طموحاته السياسية للانتخابات الرئاسية للعام 2024.

وتفيد معلومات جديدة نشرتها الخميس منظمة "مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن" (Citizens for Responsibility and Ethics in Washington) التي تريد كشف هذه الممارسات، بأن بومبيو "أنفق أكثر من عشرة آلاف دولار من أموال دافعي الضرائب لتقديم أقلام حبر تحمل ختم +ماديسون دينر+ للمدعوين".

وقالت المنظمة نقلاً عن وثائق رسمية جرى الحصول عليها في إطار إجراءات قانونية، إنه قُدم طلب بـ400 قلم حبر "حُفر الختم عليها في الصين ونُقلت" إلى الولايات المتحدة.

وكان بومبيو مصدر الوحي الرئيسي في المواجهة التي تحمل ملامح الحرب الباردة بين الولايات المتحدة في عهد ترمب والصين.

وقد صرح في يوليو/تموز في واحد من أقوى هجماته على الصين قبل مغادرة منصبه "نرى الإحصاءات الجنونية للانتهاكات التجارية الصينية التي تكلف الأمريكيين وظائف وتوجه ضربات هائلة لكل الاقتصادات في جميع أنحاء أمريكا".

ومنذ أن غادر منصبه، بقي مايك بومبيو حاضراً بشكل كبير في وسائل الإعلام المحافظة لا سيما للدفاع عن خطّه المتشدد وانتقاد ما يسميه ضعف حكومة جو بايدن في مواجهة الدولة الآسيوية العملاقة.

وقالت المنظمة نفسها إن "هذه المعلومات الجديدة التي كُشفت ترفع المبلغ الإجمالي لأموال دافعي الضرائب الذي جرى إنفاقه على هذه المآدب إلى خمسين ألف دولار".