سياسة
2 دقيقة قراءة
بمشاركة 40 طائرة.. الدفاع التركية تكشف تفاصيل عملية عسكرية شمال العراق
أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، تحييد 33 إرهابياً من تنظيم PKK الإرهابي بينهم قياديان، وتدمير أكثر من 50 هدفاً في إطار عملية "مخلب النسر -2" المتواصلة شمالي العراق، والتي شارك فيها أكثر من 40 طائرة حربية ومُسيرة.
بمشاركة 40 طائرة.. الدفاع التركية تكشف تفاصيل عملية عسكرية شمال العراق
صورة أرشيفية / AA
12 فبراير 2021

أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 33 إرهابياً من تنظيم PKK الإرهابي بينهم قياديان في إطار عملية "مخلب النسر -2" المتواصلة شمالي العراق.

وأوضحت الوزارة في بيان الجمعة، أن عملية مخلب النسر -2 التي انطلقت في 10 فبراير/شباط الجاري ضد الإرهابيين بمنطقة غارا شمالي العراق، مستمرة وفقاً للخطة المرسومة.

ولفتت إلى تدمير أكثر من 50 هدفاً للإرهابيين بغارات جوية خلال العملية.

وقالت وزارة الدفاع إن أكثر من 40 طائرة حربية ومُسيرة شاركت في العملية ضد تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق، بالإضافة إلى طائرات التحكم والإنذار المبكر والتزود بالوقود جواً.

وأكدت أن تنظيم PKK الإرهابي تلقى ضربة موجعة في المنطقة بفضل الغارات الجوية التي أصابت أهدافها بدقة.

وأشارت الوزارة إلى أنه عقب الغارات الجوية جرى إنزال قوات برية إلى المنطقة عبر مروحيات.

وأكدت أن دماء الشهداء الذين سقطوا خلال الاشتباكات الأولى في إطار العملية، لم تذهب سدى، مشيرة إلى تحييد العدد المذكور من الإرهابيين.

وشددت على اختيار الأهداف بكل دقة عبر التنسيق مع الأصدقاء والحلفاء، وإبداء منتهى الحرص على عدم إلحاق ضرر بالمدنيين وممتلكاتهم خلال تنفيذ العملية.

والخميس، أعلن الجيش التركي ارتفاع عدد شهدائه إلى 3 إثر وفاة جندي متأثراً بجراحه بعد إصابته على يد إرهابيي تنظيم PKK، في إطار عملية "مخلب النسر 2".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us