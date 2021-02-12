أعلنت وزارة الدفاع التركية تحييد 33 إرهابياً من تنظيم PKK الإرهابي بينهم قياديان في إطار عملية "مخلب النسر -2" المتواصلة شمالي العراق.

وأوضحت الوزارة في بيان الجمعة، أن عملية مخلب النسر -2 التي انطلقت في 10 فبراير/شباط الجاري ضد الإرهابيين بمنطقة غارا شمالي العراق، مستمرة وفقاً للخطة المرسومة.

ولفتت إلى تدمير أكثر من 50 هدفاً للإرهابيين بغارات جوية خلال العملية.

وقالت وزارة الدفاع إن أكثر من 40 طائرة حربية ومُسيرة شاركت في العملية ضد تنظيم PKK الإرهابي شمالي العراق، بالإضافة إلى طائرات التحكم والإنذار المبكر والتزود بالوقود جواً.

وأكدت أن تنظيم PKK الإرهابي تلقى ضربة موجعة في المنطقة بفضل الغارات الجوية التي أصابت أهدافها بدقة.

وأشارت الوزارة إلى أنه عقب الغارات الجوية جرى إنزال قوات برية إلى المنطقة عبر مروحيات.

وأكدت أن دماء الشهداء الذين سقطوا خلال الاشتباكات الأولى في إطار العملية، لم تذهب سدى، مشيرة إلى تحييد العدد المذكور من الإرهابيين.

وشددت على اختيار الأهداف بكل دقة عبر التنسيق مع الأصدقاء والحلفاء، وإبداء منتهى الحرص على عدم إلحاق ضرر بالمدنيين وممتلكاتهم خلال تنفيذ العملية.

والخميس، أعلن الجيش التركي ارتفاع عدد شهدائه إلى 3 إثر وفاة جندي متأثراً بجراحه بعد إصابته على يد إرهابيي تنظيم PKK، في إطار عملية "مخلب النسر 2".