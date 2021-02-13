أعلن الجيش البورمي أنه استولى على الحكم وعطل الدستور وكلف قائده الجنرال مين أونغ لاينغ بتولِّي الصلاحيات التشريعية والقضائية والتنفيذية، مع إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة عام، ثم تجرى بعد ذلك الانتخابات العامة ولكن من دون تحديد موعد لها.

حدث ذلك قبل ساعات من انعقاد أول جلسة للبرلمان الذي جرى انتخابه في 8 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، وفاز حينها حزب الرابطة الوطنية بزعامة أونغ سانغ سوشي بصورة كاسحة بنسبة أكثر من 80%.

وقد برر الجيش الاستيلاء على السلطة بأنه كان ضرورياً من أجل حماية الدولة، لأن الانتخابات لم تكن شفافة نزيهة بل شابتها عمليات تزوير واسعة النطاق، إذ جرى احتساب أكثر من عشرة ملايين صوت وهمي بصورة غير قانونية، على حد زعمه.

مدى صحة ادعاء الجيش

تعتبر الانتخابات التي نظمت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي أول انتخابات بتاريخ بورما تُجرى بديمقراطية وشفافية، فلم تشهد خروقات أو تزويراً، خلاف ما يزعم الجيش، وأُشرف على عملية الاقتراع من قبل وزارة الداخلية أمنياً ولوجستياً، ويتولى هذه الوزارة أحد جنرالات الجيش، وهي لا تخضع لسلطة حكومة سوشي، كذلك فوزارتا الدفاع وأمن الحدود تعدان من الوزارات السيادية التي تتبع مؤسسة الجيش مباشرة، وقد شاركتا بتأمين الانتخابات بالخدمات الرقابية واللوجستية، وبالتالي فإن ادعاء حدوث عمليات تزوير يعد غير منطقي.

وفقاً لدستور 2008 ضمن الجيش بنسبة 25% من مقاعد البرلمان لجنرالاته، بالإضافة إلى ثلاث وزارات سيادية في الحكومة وهي الدفاع والداخلية وأمن الحدود، وهي في مجملها تشكل مثلث الرعب والقمع في النهج العسكري البورمي. وبهذا الوضع فسيطرة الجيش على السلطة لن تتأثر بأي حال من الأحوال، وبالتالي ادعاء التزوير لم يكن إلا من باب تقديم تبرير للعودة إلى ما قبل 2010 مجدداً بقبضة حديدية، بعدما أرخى الجيش قبضته قليلاً كتكتيك مرحلي فرضته عليه الأوضاع في تلك الفترة.

الأسباب الحقيقية لحدوث الانقلاب

لم ينعم شعب دولة بورما منذ استقلالها عام 1948 بحكم ديمقراطي حقيقي، بل عاشت أجيال عدة من هذا الشعب تحت أنظمة عسكرية قمعية متعاقبة، ولذلك فإن الشعب البورمي معظمه لا يعرف معنى الديمقراطية والحرية ولا ممارساتها، فالحكم في ثقافته الجيش وممارساته القمعية.

كذلك لم تتبلور في أوساط الشعب البورمي منظمات المجتمع المدني بصورة فاعلة، لأن حراك النخب السياسية كان دائماً ينحصر في الأيدلوجية العسكرية المتسلطة وصراع أجنحة جنرالات الجيش، ولم يكن أي خط مستقل للفكر السياسي لتلك النخب.

وبالتالي فإنه لا يعرف هويةً للدولة البورمية وكيفية إدارتها ففكرها السياسي ونظامها الاقتصادي بلا مرجعية، فالفكر السياسي والاقتصادي هو أقرب إلى نظام (Spoil system) الذي كان ممارَساً في الإدارة العامة بالعصور الوسطى، وبمقتضاه فإن أي جماعة تسيطر على الحكم يَعتبر أفرادها أي مورد في البلاد غنيمة قابلة للنهب من قبله.

ولا يدار اقتصاد بورما على أساس النظام الرأسمالي الحر ولا على أساس نظام التخطيط المركزي الشمولي ولا النظام المختلط، بل إن كل مقدرات الشعب وموارد البلاد تحت يد جنرالات الجيش الذين يتصرفون فيها باعتبارها إقطاعيات خاصة بهم. وللأسف فإن الفكر السياسي البورمي ينحصر إلى يومنا هذا في هذا الإطار لدى النخب السياسية الفاسدة.

وعندما كانت الطغمة العسكرية تحكم البلاد لعقود عديدة بالنار والحديد، فإن المجتمع الدولي لم يلتفت إلى معاناة الشعب البورمي بل أهمله ليواجه مصيره بنفسه، ولكن منذ قرابة ثلاثة عقود عندما برزت أونغ سان سوشي في الساحة السياسية البورمية مناضلة ديمقراطية تحت مظلة ما يسمى الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية وقفت دول العالم خلفها وجعلت منها أيقونة الديمقراطية على أمل إرساء قيم الحرية والمساواة والعدالة في بورما، وبخاصة الدول الغربية التي فرضت عقوبات اقتصادية وعسكرية صارمة تجاه الطغمة العسكرية الحاكمة آنذاك، ومارست كل الضغوطات من أجل التحول الديمقراطي في البلاد على مدى عقدين من الزمن.

ورغم أن الطغمة وجدت من يدعمها ويشجعها على نهجها القمعي، وهي الصين القوة الإقليمية الكبرى الصاعدة آنذاك التي وفرت لها كل ما تحتاج إليه من السلاح والعتاد من أجل قمع الشعب، فإن أونغ سان سوشي ظلت عقبة أمام هذه الطغمة على الدوام، لذلك أراد جنرالات الجيش البورمي التخلص منها بصورة تكتيكية عبر مرحلتين: ففي المرحلة الأولى أدخلوها برلمان الجيش في 2012، وإثر ذلك كلفوها قيادة حملة العلاقات العامة دولياً، لتلميع صورة الجيش ورفع العقوبات الاقتصادية الغربية عن البلاد، وبالفعل نجحت أونغ سان سوشي في مهمتها بامتياز إذ رفعت الدول الغربية عقوباتها الاقتصادية بوقت وجيز، بل تقاطر زعماؤها لزيارة بورما واحداً تلو آخر، وحتى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية الذي عادةً لا يزور أي بلد إلا إذا كان يشكل أهمية كبرى بالنسبة إليها، فقد زار بورما مرتين بسنتين فقط حينما كان أوباما رئيساً، ما أعطى جنرالات الجيش زخماً أكبر من حجمهم، فاغتروا بهذا الاهتمام الغربي وأظهروا مزيداً من الانفتاح على الغرب لتسويق أنفسهم على الساحة الدولية، وبمرحلة لاحقة استُدرجت أونغ سان سوشي إلى مستنقع الحكم في بورما ليس من أجل التحول الديمقراطي كما أراد المجتمع الدولي، بل من أجل إحراقها سياسياً حتى لا تقوم لها قائمة.

وأجريت الانتخابات عام 2015 وفاز فيها حزبها بأغلبية كبيرة، رغم ذلك تحالفت مع الجيش وانتهجت نهجه بالسياسة والإدارة، فدخلت في مظلته بكل توجهاتها وطموحاتها السياسية، فبدلاً من أن تنفذ هي دمقرطة العسكر دجنها العسكر لتنفيذ أجندتهم السياسية، لوجود حقيقة لا يعرفها كثيرون أن أونغ سانغ سوشي امتداد لعسكر بورما المستبدين، فوالدها كان جنرالاً بالجيش وقد تربت في البيئة العسكرية، وعقليتها هي نفس عقلية عسكر بورما، والسنوات الخمس الماضية التي قضتها زعيمة لبورما أثبتت أنها لا تختلف كثيراً عن الطغمة العسكرية البورمية، فلا هي جلبت الديمقراطية، ولا حافظت على حقوق الإنسان، ولا أصلحت الاقتصاد.

ثم جاءت حملة إبادة الروهينغيا في عامَي 2016 و2017 التي انخرطت فيها بشكل مباشر، وزعمت أن جيش بلدها يحارب الإرهاب فقط، ونفت عنه كل التهم الموجة إليه، ووقفت أمام العالم للدفاع عن الجيش وجنرالاته المتورطين بعملية إبادة الروهينغيا، فسقطت أمام المجتمع الدولي سقوطاً مدوياً وفقدت بذلك آخر ما تبقى لها من الاحترام على المستوى الدولي.

ولأنه دور أونغ سان سوشي انتهى تماماً أجريت انتخابات نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عبر فخ محكم، وما كان ذلك إلا من أجل إسقاطها سياسياً -رغم أنها لم ترتكب أية خطيئة بحق الجيش ولا خرجت عن توجيهاته- وإرجاعها إلى خانتها الأصلية، بإلهاء الشعب بالمظاهرات والشعارات والتغني بأمجادها، وبالتالي إعطاء الجيش المبرر الكافي للبقاء في السلطة على المدى البعيد بدعوى حفظ الأمن والسلم كما كان دائماً شعاره.

واليوم عاد جنرالات الجيش البورمي إلى مهامهم الأصلية، فمصالحهم تقتضي الانقضاض على السلطة بهذه المرحلة، وهم لن يتركوها تحت أي ظرف لأن مراكزهم المالية قد تضررت كثيراً، فإن أونغ سان سوشي اليوم ليست أونغ سان سوشي قبل عشرين سنة حينما كانت أيقونة للديمقراطية، ولن تؤثر فيهم الإدانات الدولية ولا عقوباتها ما دامت تدعمه الصين التي أصبحت تشكل نموذجاً ملهماً لجنرالات الجيش البورمي للحكم وقمع إرادة الشعب.