قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، إن بلاده حققت أعلى زيادة في الإنتاج الصناعي بين دول مجموعة العشرين في ديسمبر/كانون الأول 2020.

جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" الجمعة.

وأوضح ورانك: "حققنا أكبر زيادة في الإنتاج الصناعي بين دول مجموعة العشرين في ديسمبر 2020".

وأضاف الوزير: "زيادة الإنتاج الصناعي القوية في الربع الأخير، أكدت أن تركيا واحدة من دول قليلة تختتم 2020 بنمو إيجابي".

وأردف: "سنحافظ على هدفنا المتمثل في الجودة والنمو المستقر بإرادة الإصلاح في مجال الاقتصاد والقانون وجهود صناعيينا".

وسجل مؤشر الإنتاج الصناعي التركي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ارتفاعاً بنسبة 1.3% على أساس شهري و9% على أساس سنوي.

جاء ذلك وفق أحدث المعطيات التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية، الجمعة.

وأوضحت المعطيات أن مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسمياً في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتفع بنسبة 9% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2019.

ومؤشر الإنتاج الصناعي هو مؤشر يقيس إجمالي حجم الإنتاج الصناعي في الدولة بغض النظر عن قيمته السعرية، ويعتبر مؤشراً رائداً للناتج المحلي الإجمالي.