سياسة
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وزير الصناعة: تركيا تحقق أعلى زيادة إنتاجٍ صناعي في مجموعة العشرين
أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، عن تحقيق بلاده أعلى زيادة في الإنتاج الصناعي بين دول مجموعة العشرين في ديسمبر/كانون الأول 2020. ولفت إلى أن تلك الزيادة القوية، جعلت تركيا "واحدة من دول قليلة تختتم 2020 بنمو إيجابي".
وزير الصناعة: تركيا تحقق أعلى زيادة إنتاجٍ صناعي في مجموعة العشرين
 مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسمياً في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتفع بنسبة 9% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2019 / Others
12 فبراير 2021

قال وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، إن بلاده حققت أعلى زيادة في الإنتاج الصناعي بين دول مجموعة العشرين في ديسمبر/كانون الأول 2020.

جاء ذلك في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر" الجمعة.

وأوضح ورانك: "حققنا أكبر زيادة في الإنتاج الصناعي بين دول مجموعة العشرين في ديسمبر 2020".

وأضاف الوزير: "زيادة الإنتاج الصناعي القوية في الربع الأخير، أكدت أن تركيا واحدة من دول قليلة تختتم 2020 بنمو إيجابي".

وأردف: "سنحافظ على هدفنا المتمثل في الجودة والنمو المستقر بإرادة الإصلاح في مجال الاقتصاد والقانون وجهود صناعيينا".

وسجل مؤشر الإنتاج الصناعي التركي، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، ارتفاعاً بنسبة 1.3% على أساس شهري و9% على أساس سنوي.

جاء ذلك وفق أحدث المعطيات التي أعلنتها هيئة الإحصاء التركية، الجمعة.

وأوضحت المعطيات أن مؤشر الإنتاج الصناعي المعدل موسمياً في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ارتفع بنسبة 9% مقارنة بالشهر نفسه من العام 2019.

ومؤشر الإنتاج الصناعي هو مؤشر يقيس إجمالي حجم الإنتاج الصناعي في الدولة بغض النظر عن قيمته السعرية، ويعتبر مؤشراً رائداً للناتج المحلي الإجمالي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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