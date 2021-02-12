حذرت أربع منظمات أممية الجمعة، من أن سوء التغذية يهدّد نصف الأطفال دون سن الخامسة في اليمن، خلال العام 2021.

جاء ذلك في تقرير مشترك صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الصحة العالمية.

وحذر التقرير من أنه من المتوقع أن يعاني ما يقرب من 2.3 مليون طفل دون الخامسة في اليمن (نصف الأطفال بهذه السن) سوء التغذية الحادّ عام 2021.

كذلك من المتوقع، حسب التقرير، أن يعاني 400 ألف طفل منهم من سوء التغذية الحادّ الوخيم مع إمكانية تعرضهم للوفاة في حال عدم حصولهم على العلاج بصورة عاجلة.

وتوقع التقرير ارتفاع معدلات سوء التغذية الحادّ والحادّ الوخيم بمقدار 16% و22% على التوالي، بين الأطفال تحت سن الخامسة العام الجاري.

ونقل التقرير عن المديرة التنفيذية ليونيسف هنرييتا فور قولها: "تزايُد عدد الأطفال الذين يعانون الجوع في اليمن يجب أن يدفعنا جميعاً إلى التحرك".

وأضافت: "سيموت مزيد من الأطفال مع كل يوم ينقضي دون عمل اللازم. تحتاج المنظمات الإنسانية إلى موارد عاجلة".

بدوره قال المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي: "تمثل هذه الأرقام استغاثة أخرى من اليمن طلباً للمساعدة، إذ إن كل طفل يعاني سوء التغذية يعني أيضاً وجود أسرة تكافح من أجل البقاء على قيد الحياة".

ويشهد اليمن حرباً منذ نحو 7 سنوات، أودت بحياة أكثر من 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على الدعم والمساعدات، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

وللنزاع امتدادات إقليمية، منذ مارس/آذار 2015، إذ ينفذ تحالف بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية دعماً للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.