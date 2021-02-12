سياسة
2 دقيقة قراءة
يشتبه في تورطه باغتيال معارض.. محكمة تركية تقرر حبس موظف في قنصلية إيران
قررت محكمة تركية حبس موظف يعمل في القنصلية الإيرانية بإسطنبول، فيما تواصل النيابة العامة بإسطنبول التحقيقات بخصوص اغتيال المواطن الإيراني المتخصص في المجال التكنولوجي مسعود مولوي، عبر إطلاق النار عليه من داخل سيارة في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
يشتبه في تورطه باغتيال معارض.. محكمة تركية تقرر حبس موظف في قنصلية إيران
قوات الأمن وقفت شخصاً يُدعي "م.ر.ن" يعمل في القنصلية الإيرانية / AA
12 فبراير 2021

قضت محكمة تركية بحبس موظف يعمل في القنصلية الإيرانية بإسطنبول، للاشتباه بتورطه في عملية اغتيال المعارض الإيراني مسعود مولوي بمنطقة شيشلي 2019.

ونقلت وكالة الأناضول الجمعة، أن النيابة العامة بإسطنبول، تواصل التحقيقات بخصوص اغتيال المواطن الإيراني المتخصص في المجال التكنولوجي مسعود مولوي، عبر إطلاق النار عليه من داخل سيارة في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

وأضاف أن قوات الأمن وقفت شخصاً يُدعي "م.ر.ن" يعمل في القنصلية الإيرانية، بعد صدور أمر إلقاء القبض عليه في إطار التحقيقات الجارية حول القضية.

وبعد إدلاء المشتبه به بإفادته لدى النيابة العامة، أُحيل إلى محكمة الصلح والجزاء في إسطنبول، التي قضت بحبسه.

ورفض المشتبه به الاتهامات الموجهة إليه، بمساعدة أحد الأشخاص المتورطين في جريمة الاغتيال بالهروب إلى إيران عبر تنظيم وثائق مزورة له، مبيناً أنه لم يكن في تركيا في تاريخ وقوع الجريمة.

وفي سياق متصل اعتدى موظفون في القنصلية الإيرانية على فريق لقناة TRT World، جاء إلى مبنى القنصلية لتغطية خبر اغتيال مولوي.

واعتدى بعض موظفي القنصلية عليهم وأوقعوا كاميرتهم على الأرض، حسب بيان صادر عن القناة.

وفي 14 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اغتيل المعارض مولوي نتيجة إطلاق النار عليه بمنطقة شيشلي في مدينة إسطنبول.

وتمكنت السلطات التركية من القبض على 11 شخصاً ووجّهت إليهم تهمة القتل، وبعد عرضهم على المحكمة قررت اعتقال 7 منهم على ذمة التحقيقات، وإطلاق الآخرين شريطة تطبيق الرقابة القضائية عليهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us