سياسة
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تقع تحت سيطرة حفتر.. رئيس المجلس الرئاسي الليبي يزور طبرق ويدعو للمصالحة
كان في استقبال رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بمطار طبرق، فرج بو الخطابية عميد البلدية (تابعة للحكومة المؤقتة غير المعترف بها دولياً)، وصقر الجروشي رئيس أركان القوات الجوية بمليشيات خليفة حفتر.‎
تقع تحت سيطرة حفتر.. رئيس المجلس الرئاسي الليبي يزور طبرق ويدعو للمصالحة
المنفي: المجلس الرئاسي الجديد سيعمل على توحيد جميع مؤسسات الدولة الليبية / مواقع التواصل
12 فبراير 2021

قال رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي الجمعة، إن من الأهداف الأساسية للمجلس المصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسة العسكرية.

جاء ذلك خلال زيارته الجمعة لمدينة طبرق (شرق)، التي تقع تحت سيطرة مليشيا خليفة حفتر، في ثاني زيارة له لمدينة ليبية بعد زيارته بنغازي الخميس.

وكان في استقبال المنفي بمطار طبرق، فرج بو الخطابية، عميد البلدية (تابعة للحكومة المؤقتة غير المعترف بها دولياً)، وصقر الجروشي رئيس أركان القوات الجوية بمليشيات خليفة حفتر.‎

وأضاف المنفي حسب تسجيل بثته وسائل إعلام محلية، أن المجلس الرئاسي الجديد سيعمل على توحيد جميع مؤسسات الدولة الليبية.

والخميس زار محمد المنفي بنغازي، القابعة تحت سيطرة مليشيا حفتر، في زيارة هي الأولى له منذ انتخابه، الجمعة الماضية.

وقال حفتر خلال اجتماعه مع المنفي، في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، إنه يدعم المجلس الرئاسي الجديد وحكومة الوحدة الوطنية التي أنتجها الحوار السياسي.

وأبدى رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، استهجانه لقاء رئيس السلطة التنفيذية الجديدة محمد المنفي، مع حفتر.

ووصف المشري، في بيان عبر فيسبوك، اللقاء الذي جرى في مدينة بنغازي (شرق)، بـ"البداية غير الموفقة".

وأضاف: "نرفض ونستهجن البداية غير الموفقة للسيد محمد ‫المنفي (قبل تسلم مهامه رسمياً) بزيارته لمجرم الحرب حفتر".

والجمعة، انتخب أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، في جنيف برعاية أممية، رؤساء السلطة المؤقتة لإدارة شؤون البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وتضم القائمة المنتخبة المنفي رئيساً للمجلس الرئاسي، بجانب موسى الكوني وعبد الله حسين اللافي، عضوين في المجلس، وعبد الحميد دبيبة رئيساً لمجلس الوزراء.

وحتى تبدأ الحكومة الليبية الجديدة مهامها رسمياً، تحتاج إلى منحها ثقة برلمان طبرق (تابع لحفتر)، أو ستُقدَّم لملتقى الحوار الوطني، وفق الأمم المتحدة.

ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعاً مسلحاً، إذ تنازع مليشيا حفتر، الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة، مما أسقط قتلى وجرحى مدنيين، بجانب دمار مادي هائل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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