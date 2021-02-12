قال الرئيس رجب طيب أردوغان، إن تركيا تحتلّ المرتبة الأولى أوروبيا من حيث عدد الطلاب الجامعيين، حسب ما جاء في كلمة خلال مشاركته الجمعة، في مراسم افتتاح مبنيين ملحقين بكليتَي الهندسة والتربية في جامعة "رجب طيب أردوغان" بولاية ريزة شمالي البلاد.

وأوضح أردوغان أن الحكومات المتتالية لحزب العدالة والتنمية رفعت الميزانية السنوية المخصصة للجامعات في آخر 18 عاماً، لترتفع من 2.5 مليار ليرة (عام 2002) إلى 36 مليار ليرة (نحو 5.12 مليار دولار) عام 2021.

كما لفت إلى ارتفاع أعداد الجامعات في البلاد من 76 إلى 207، خلال نفس الفترة. وأشار إلى أن تركيا تتفوق كثيراً على ألمانيا في عدد الطلاب الجامعيين.

وقال أردوغان إن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أعربت عن دهشتها لدى إبلاغها بأن عدد الطلاب الجامعيين في تركيا يبلغ نحو 8 ملايين و400 ألف، خلال لقاء جمعهما سابقاً في برلين.

وأشار إلى أن وجود أكثر من 200 ألف طالب أجنبي يدرسون في جامعات تركيا "يُعَدّ أكبر نجاح" للبلاد في العالم، ويعكس مدى الشوط الذي قطعته تركيا في هذا المضمار الأكاديمي.

ونوّه أردوغان بضرورة الارتقاء بجودة التعليم وعدم الاكتفاء بالكمّ، وأكد الرئيس التركي استمرار الحكومة في مساعيها بهذا الخصوص.