أعلنت الولايات المتحدة أنها سترفع جماعة الحوثي في اليمن من قائمتها للتنظيمات الإرهابية الأجنبية، الثلاثاء المقبل.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين الجمعة في بيان، إن الإجراء "سيكون ساري المفعول في 16 فبراير/شباط الجاري"، وأوضح أن هذا القرار اتُّخذ "مراعاةً للوضع الإنساني المزري في اليمن".

وأضاف: "لقد استمعنا إلى تحذيرات من الأمم المتحدة، ومنظمات إنسانية أخرى، وأعضاء من الحزبين في الكونغرس، وأدركنا أن هذا التصنيف (إدراج الحوثيين جماعة إرهابية) قد يكون له تأثير مدمّر على وصول السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود إلى اليمنيين".

وشدّد بلينكن على أن قرار رفع الحوثيين من قائمة التنظيمات الإرهابية "يهدف إلى تأكيد أن السياسات الأمريكية لا تعرقل مساعدة أولئك الذين يعانون بالفعل مما يسمى أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

يُذكر أن إدارة ترمب أعلنت إدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب قبل رحيلها، إثر الهجوم الذي استهدف مطار عدن.

لكن مجموعات إنسانية قالت إن إدراج الحوثيين على لائحة الإرهاب يعرقل بشكل كبيرة جهود إيصال المساعدات إلى بلد يعتمد 80 بالمئة من سكانه عليها.