أعلنت الشركة التركية المسؤولة عن تشغيل سفينة "موزارت"، إطلاق سراح البحارة الأتراك الـ15، الذين اختطفهم قراصنة قبالة سواحل نيجيريا، أواخر يناير/كانون الثاني الماضي.

وقالت شركة "بودن" البحرية الجمعة، إن جميع أفراد طاقم السفينة بحالة صحية جيدة، وإنهم أجروا اتصالات مع عائلاتهم، وسيُعادون إلى تركيا في أقرب وقت.

وأعربت الشركة عن بالغ شكرها لطاقم السفينة وعائلاتهم جراء القوة والصبر والعزيمة التي تحلوا بها خلال هذه المرحلة الصعبة.

كما تقدمت بالشكر إلى كل من ساهم في حلّ هذه الأزمة، خصوصاً الحكومتين التركية والنيجيرية, وجددت تمنياتها بالرحمة للبحار الأذربيجاني الذي قُتل خلال هجوم القراصنة، والصبر والسلوان لذويه.

وهنأت الشركة البحارة الثلاثة الذين أعادوا السفينة إلى الغابون، وشكرتهم جراء شجاعتهم وانضباطهم,وأوضحت أنها ستصدر بياناً آخر، عقب عودة البحارة إلى تركيا ولقائهم عائلاتهم.

وقال ليفانت كارسان، المسؤول في شركة "بودن"، لقناة TRT Haber التركية: "لم يكن هذا خطفاً سياسياً. لسوء الحظّ هذا النوع من الخطف يحدث في هذه المنطقة وهدفه كاملاً هو الحصول على فدية".

وأضاف أن فريقاً في هامبورغ تَولَّى محادثات إطلاق سراح البحارة، ولم يُدلِ بتفاصيل عن المحادثات، لكنه قال إنه يأمل أن تدفع الحادثة المسؤولين في الأمم المتحدة والمنظمة الدولية للملاحة البحرية إلى اتخاذ إجراء ضد القرصنة في تلك المنطقة.

من جهته، قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو في وقت لاحق، إن شركة بريطانية تولت المفاوضات، لكنه لم يُدلِ بتفاصيل، ومضى قائلاً لقناة TRT Haber إن فريقاً أُوفِدَ إلى دول المنطقة لمناقشة منع مثل هذه الحوادث، وتابع: "لا بد أن نتعلم الدرس مما حدث وأن نعمل معاً لضمان أن لا يتكرر".

وفي 23 يناير/كانون الثاني الماضي، تعرضت سفينة الشحن "موزارت" (تشغّلها شركة تركية) لهجوم قراصنة في أثناء إبحارها في خليج غينيا.

واختطف المهاجمون 15 من أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 19، فيما قُتل أحدهم، يحمل الجنسية الأذربيجانية، وعاد 3 من الطاقم مع السفينة إلى الغابون.