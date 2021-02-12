قالت رئاسة الصناعات الدفاعية التركية، إنها حققت قفزات نوعية في مجال التصنيع الفضائي والأقمار الصناعية، بالتعاون مع وقف "تقوية القوات المسلحة التركية"، وذلك بالتوصل إلى اتفاق مع شركة الاتصالات الوطنية الأرجنتينية، لتصدير تقنيات "High Output Power HTS Communication Satellite"، وهي أقمار صناعية للاتصالات متطورة.

ومن خلال هذا المشروع، ستصدّر تركيا لأول مرة النظام الأساسي للأقمار الصناعية والمعدات، إضافةً إلى الخدمات الهندسية.

ومن المنتظر تطويرالشركات التركيةالقمر الصناعي ARSAT-SG1 المتقدم في خدمات الاتصال خلال ثلاث سنوات، ليكون جاهزاً للعمل في المدار المتزامن للأرض في عام 2024، وسيكون له مزايا استراتيجية تشمل عديداً من الابتكارات التكنولوجية.

ومن المتوقع أن يكون الجيل الجديد من القمر الصناعي ARSAT-SG1 ، الذي سيُستخدم لنقل البيانات المدنية ولديه نظام دفع كهربائي بالكامل، في موقع تقني مهمّ بين أقرانه في العالم بقدرة إنتاجية تتجاوز 50 غيغابت في الثانية في نطاق Ka-Bant.

وقال إسماعيل ديمير رئيس الصناعات الدفاعية التابعة لرئاسة الجمهورية التركية: "أهنئ جميع مهندسينا الذين سيساهمون في تطوير القمر الصناعي المقرر تسليمه للأرجنتين في عام 2024، ضمن نطاق المشروع الذي سيكون أول تصدير لبلدنا في مجال الفضاء".