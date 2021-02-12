سياسة
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للمرة الثانية.. تبون يعود إلى الجزائر بعد رحلة علاج دامت أسابيع
أعلن التليفزيون الجزائري الرسمي عودة  الرئيس عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، إلى بلاده، بعد سفره في 10 يناير/كانون الثاني الماضي إلى ألمانيا لاستكمال العلاج من تبعات إصابته بفيروس كورونا.
للمرة الثانية.. تبون يعود إلى الجزائر بعد رحلة علاج دامت أسابيع
الرئيس الجزائري يعود إلى بلاده بعد رحلة علاجية ثانية / AFP
12 فبراير 2021

عاد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الجمعة، إلى بلاده بعد رحلة علاجية في ألمانيا دامت أسابيع.

وقال التليفزيون الجزائري الرسمي في خبر مقتضب، إن "رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عاد إلى أرض الوطن اليوم" دون مزيد من التفاصيل.

وفي 10 يناير/كانون الثاني الماضي أعلنت الرئاسة الجزائرية أن تبون غادر إلى ألمانيا لاستكمال العلاج من تبعات إصابته بفيروس كورونا.

وقالت الرئاسة في بيان آنذاك، إن تبون "تَوجَّه إلى ألمانيا لعلاج مضاعفات في قدمه إثر إصابته سابقاً بكورونا".

وأوضحت أن "علاج المضاعفات كان مبرمجاً قبل عودة الرئيس من ألمانيا، لكن التزاماته داخل الوطن حالت دون ذلك، وإصابة القدم ليست حالة مستعجلة".

وتُعَدّ هذه الرحلة العلاجية الثانية من نوعها لتبون، بعد أولى دامت من نهاية أكتوبر/تشرين الأول، إلى 29 ديسمبر/كانون الأول الماضيين، للعلاج أيضاً من كورونا.

وبعد عودته إلى الجزائر نهاية ديسمبر/كانون الأول، قاد تبون اجتماعات ماراثونية مع الحكومة وكبار المسؤولين.

وفي حينه، وقّع قانون الموازنة لعام 2021، وصدّق على التعديل الدستوري الجديد، وترأس اجتماعاً للمجلس الأعلى للأمن.

كما أمر بتسريع إعداد قانون الانتخابات الجديد، قبل أن يعود إلى ألمانيا في رحلته العلاجية الثانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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