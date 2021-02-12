استهلّ محامو الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب الجمعة، دفاعهم عن موكلهم في محاكمته المنعقدة بالكونغرس بنفي شديد لأن يكون لعب أي دور في التحريض على أعمال الشغب المميتة في مبنى الكابيتول، ووصفوا الدعوى المقامة ضده بأنها انتقام سياسي وجزء من "حملة اضطهاد" استمرت لسنوات من الديمقراطيين.

وأبلغ أحد محامي الرئيس السابق أعضاء مجلس الشيوخ بأن ترمب يحق له الاعتراض على نتائج انتخابات 2020 وأن قيامه بذلك، بما يتضمن كلمة سبقت الهجوم على الكابيتول، لا يرقى إلى التحريض على العنف الذي أعقب ذلك.

كما قال مايكل فان دير فين أحد محامي ترمب: "لا شيء في النص يمكن أن يفسَّر على أنه يشجع أو يتغاضى أو يحرّض على نشاط غير قانوني".

ويحاول محامو ترمب تفنيد حجج المدعين الديمقراطيين الذين عرضوا على مدى يومين وقائع الهجوم الدامي على مبنى الكونغرس، في 6 يناير/كانون الثاني، فيما كان النواب يصدّقون على فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الأمريكية.

وبعد الاستماع إلى الدفاع، يأتي دور أعضاء مجلس الشيوخ لطرح أسئلتهم على الطرفين كتابةً.

يُشار إلى أن وتيرة المحاكمة تسارعت إلى درجة أن أحد محامي ترمب ديفيد شون، تَوقَّع الخميس إصدار حكم قبل الاثنين المقبل.

وفي سابقة خطيرة بالحياة السياسية الأمريكية، شهدت واشنطن في 6 يناير/كانون الثاني مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين من أنصار ترمب اقتحموا مبنى الكونغرس، أسفرت عن مقتل 5 أشخاص بينهم ضابط شر طة، واعتقال 52 آخرين.

وفي حالة إدانة ترمب، قد يُمنع من الترشح لأي منصب رسمي في المستقبل، كما ستؤثر إدانته في المكافآت المالية التي يحصل عليها بعد نهاية ولايته رئيساً للولايات المتحدة.