سياسة
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سبع شركات تركية تدخل قائمة الـ100 لمجلة Defense News العالمية
زاد عدد الشركات الصناعية الدفاعية التركية في قائمة أفضل 100 شركة التي تعدها مجلة Defense News على مستوى العالم، وذلك من ناحية الشركات الأكثر مبيعاً لمنتجاتها.
سبع شركات تركية تدخل قائمة الـ100 لمجلة Defense News العالمية
الطائرات المسيَّرة التركية استطاعت الصعود بقطاع التصنيع الدفاعي التركي على مستوى العالم / AA
12 فبراير 2021

تواصل الصناعات الدفاعية التركية إحداث الصدى في العالم، خصوصاً في مجال التصنيع العسكري، وذلك بوصول عدد الشركات التركية في قائمة أفضل 100 شركة التي تعدها مجلة Defense News المرموقة هذا المجال، إلى سبع شركات.

ويزداد عدد الشركات التركية سنوياً في قائمة الشركات الأكثر بيعاً لمنتجاتها في العالم.

وفي قطاع التصنيع الدفاعي التركي الذي ينمو يوماً بعد يوم، تتناقص التبعية الأجنبية تدريجياً، ويزداد حجم الصادرات وعدد البلدان التي تشتري المنتجات التركية في مجال الدفاع.

ومن أبرز هذه المنتجات في صناعة الدفاع المحلية، الطائرات المسيَّرة التي سطع نجمها في العامين الأخيرين ميدانياً، خصوصا في أذربيجان وليبيا وسوريا، والدور الحاسم الذي لعبته في المواجهات العنيفة التي وقعت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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